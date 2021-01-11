Сьогодні святкуються іменини дівчат на ім'я Наталя.

Кожен день року в церковному календарі присвячений іменам певних святих. Сьогодні свої іменини відзначають всі дівчата і жінки з ім'ям Наталя. Церква вшановує пам'ять преподобних мучениць Наталії Сундукової, Наталії Силуянової і Наталії Васильєвої.

Ім'я Наталя походить від латинського словосполучення "Dies Natalis Domini" - "Різдво", "Різдвяна". Наталія - це оптимістична, приємна і доброзичлива дівчина. Вона має творчий склад розуму, цінує своїх друзів і дуже віддано ставиться до своїх батьків.

Привітання з іменинами Наталії

Ти, Наталко, наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива, і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

У день ангела Наталії,

Ми бажаємо, щоб конвалії,

На столі завжди були,

Та у серці розцвіли,

Хай тебе усі вітають,

Ті хто люблять й поважають,

Щоби ти завжди була, й сьогодні особливо,

Радісна, весела та щаслива!

В День Ангела Наталії, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості,любові та надії!

Мила Наталко, я тебе вітаю з радісним і світлим днем, з днем ангела. Нехай Твій хранитель завжди тебе оберігає від бід цього життя і заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди сповнена великої любові і щастя, нехай буде добре диво і неймовірне диво у твоєму кожному дні, нехай веселим і легким завжди залишається твій характер.

З днем ангела, мила Наташа. Нехай Твій крилатий захисник вкриє тебе від поганої погоди, від непотрібної смутку, від дурних ідей, від поганих людей, від злих днів. Бажаю тобі, Наталочка, бути завжди самим чарівністю з душею, повної доброти і серцем, надихаючим тебе любов'ю!

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Автор: Катерина Пулатова