Сьогодні відбувається традиційне щорічне святкування дня народження Степана Бандери.

Сьогодні відзначається 112 років з дня народження українського політичного діяча Степана Андрійовича Бандери. Бандера - відомий український націоналіст, очільник ОУН та борець за українську незалежність.

Особистість Бандери неоднозначно оцінюється різними ЗМІ. Деякі українські активісти вважають його символом національного спротиву і боротьби за свободу. Водночас російські ЗМІ оцінюють його радикального націоналіста, поплічника нацистів та терориста.

Біографія Степана Бандери

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів в греко-католицькій родині. На той час Прикарпаття було частиною Австро-Угорської імперії. У вересні 1928 Степан закінчує гімназію та переїжджає до Львова отримувати освіту. Під час навчання він зацікавився українським націоналістичним рухом.

В 1929 році Степан Бандера вступив в Організацію Українських Націоналістів (ОУН), де посідає різні посади. В 1933 він отримав звання Крайового Провідника ОУН на західно-українських землях.

Під керівництвом Бандери ОУН вчиняє кілька політичних вбивств проти польської окупаційної влади. У 1936 році Бандеру засудили до довічного ув’язнення за належність до ОУН і організацію вбивств, але з падінням Польщі у війні з Німеччиною в 1939 році він вийшов на волю.

У 1940 році очолив новий орган ОУН Революційний Провід, чиєю метою стає боротьба за незалежність. Після початку війни Степан хотів змусити Гітлера визнати українську державу, проте був ув'язнений. В 1944 він був визволений гітлерівцями і продовжив свою діяльність в ОУН.

У 1954 разом з родиною переїжджає в Мюнхен. В 1959 році він був вбитий радянським агентом КДБ Богданом Сташинським.

20 січня 2010 року отримав посмертне звання Героя України від Віктора Ющенка. За нагородою вийшов онук Степана. Указ був скасований Януковичем.

Смолоскипна хода

В день народження Степана Бандери його прихильники щорічно влаштовують Смолоскипну ходу в Києві та інших містах. До ходи можуть долучитися всі охочі. Окрім смолоскипів, під час акції учасники несуть портрети Бандери та український прапор.

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Автор: Катерина Пулатова