Християни кожен день шанують певних святих і мучеників, а їх імена позначаються в календарі святців. У день шанування свого святого тезки людина святкує іменини. Вважається, що в День ангела святий встановлює зв'язок зі своїми тезками і спостерігає за ними з небес, оберігає і відповідає на молитви.
Чоловічі іменини 11 лютого
Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".
Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Гнат: утворено від римського родового імені Egnatius, від латинського слова ignis - "вогонь".
Костянтин: від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".
Лаврентій: форма римського родового імені Laurentius - "лаврентський", "житель міста Лаврент".
Леонтій: форма давньогрецького імені Леонтіос, від леонтейос - "левиний".
Лука: від латинського lux - "світло".
Роман: походить від латинського romanus - "римський", "з Риму", "римлянин".
Юліан: походить від давньогрецького іулос - "пухнастий", "кучерявий", в перекладі з латинської - "з роду Юліїв", "липневий".
Як: від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".
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