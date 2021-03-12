Іменини - це день, коли церква вшановує пам'ять мучеників і святих, а їх тезки святкують День ангела. Відзначати День ангела за церковною традицією прийнято раз на рік - в той день пам'яті свого однойменного святого, який найближче до дня народження людини. Багатьох дітей батьки називають одним з імен святих, яких шанує церква в день народження хлопчика або дівчинки.
Чоловічі іменини 12 березня
Макар: від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".
Михайло: утворено від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Петро: походить від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
Степан: форма давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "корона", "вінець".
Тимофій: від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".
Юліан: варіант давньогрецького іулос - "пухнастий", "кучерявий", в перекладі з латинської - "з роду Юліїв", "липневий".
Яків: походить від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".
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