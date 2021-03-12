Сьогодні володарі 7 чоловічих імен святкують свої іменини.

Іменини - це день, коли церква вшановує пам'ять мучеників і святих, а їх тезки святкують День ангела. Відзначати День ангела за церковною традицією прийнято раз на рік - в той день пам'яті свого однойменного святого, який найближче до дня народження людини. Багатьох дітей батьки називають одним з імен святих, яких шанує церква в день народження хлопчика або дівчинки.

Чоловічі іменини 12 березня

Макар: від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".

Михайло: утворено від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Петро: походить від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Степан: форма давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "корона", "вінець".

Тимофій: від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Юліан: варіант давньогрецького іулос - "пухнастий", "кучерявий", в перекладі з латинської - "з роду Юліїв", "липневий".

Яків: походить від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".

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Автор: Катерина Пулатова