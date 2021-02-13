Сьогодні православні святкують 6 чоловічих іменин.

У церковній традиції заведено присвячувати кожен день пам'яті великомучеників і святих. Люди, які носять імена святих, в день шанування свого тезки відзначають іменини. Багато батьків дають дітям церковні імена, щоб святий оберігав названого його ім'ям малюка і захищав від бід і хвороб. Хлопчика чи дівчинку називають одним з Імен, які позначені в церковному календарі в день народження дитини.

Чоловічі іменини 13 лютого

Афанасій: утворено від давньогрецького імені Атанасіос, що походить від слова атанатос - "безсмертний".

Віктор: від латинського слова victor - "переможець".

Іван, Ян: сучасні форми від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий" від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Ілля: походить від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".

Микита: походить від давньогрецького імені Нікетас, від нікетес - "переможець".

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Автор: Катерина Пулатова