Сьогодні в церковному календарі відзначені троє іменин.

У православному календарі Святців кожен день у році присвячений пам'яті певних мучеників і святих. Тезки святих святкують свої іменини в день, коли шанують їх однойменних святих. У День ангела встановлюється зв'язок між людиною і небесним покровителем, що носить його ім'я. У цей день можна звернутися з молитвою про благополуччя до свого святого або поставити свічку біля його ікони. Віруючі батьки дають новонародженому ім'я на честь одного зі святих, які шануються в день народження дитини. Тоді у малюка буде Ангел-хранитель і священний захист.

Чоловічі іменини 13 січня

Михайло: походить від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Петро: форма давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Жіночі іменини 13 січня

Меланія: утворено від латинського імені Melania, від давньогрецького імені Мелайна - "чорна", "темна".

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Автор: Катерина Пулатова