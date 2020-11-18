Церковний календар традиційно вшановує різних святих і присвячує кожен день їх іменам. Тезки святих відзначають свій день ангела. Святкувати іменини заведено в той день шанування святого, який найближче до Дня народження.
Віруючі батьки можуть вибрати ім'я для дитини зі списку церковних іменин в день народження малюка. Так у новонародженого з'явиться небесне заступництво і свій Ангел-хранитель.
Сьогодні відзначають свої іменини володарі 4 чоловічих імен. Список іменин за сьогодні підкаже як назвати хлопчика і у кого сьогодні іменини.
Чоловічі іменини 18 листопада
Тихон: від імені давньогрецької богині удачі Тюхе, в перекладі з грецької - "доля", "випадок", "жереб".
Гавриїл: від давньоєврейського імені Габріель - "Божий воїн".
Тимофій: походить від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".
Григорій: утворено від давньогрецького слова грігорео - "не спати", "бути пильним".
Читайте також інші новини:
- Церковні свята в листопаді: православний календар на цей місяць
- 2021 рік Білого металевого Бика: як привабити до себе тварину
- Вихідні у грудні: як відпочиватимуть українці у заключний місяць року
- Різдвяний піст 2020: календар харчування по днях, що можна і не можна їсти
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram