18 листопада власники 4 чоловічих імен святкують свої іменини.

Церковний календар традиційно вшановує різних святих і присвячує кожен день їх іменам. Тезки святих відзначають свій день ангела. Святкувати іменини заведено в той день шанування святого, який найближче до Дня народження.

Віруючі батьки можуть вибрати ім'я для дитини зі списку церковних іменин в день народження малюка. Так у новонародженого з'явиться небесне заступництво і свій Ангел-хранитель.

Сьогодні відзначають свої іменини володарі 4 чоловічих імен. Список іменин за сьогодні підкаже як назвати хлопчика і у кого сьогодні іменини.

Чоловічі іменини 18 листопада

Тихон: від імені давньогрецької богині удачі Тюхе, в перекладі з грецької - "доля", "випадок", "жереб".

Гавриїл: від давньоєврейського імені Габріель - "Божий воїн".

Тимофій: походить від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Григорій: утворено від давньогрецького слова грігорео - "не спати", "бути пильним".

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Автор: Катерина Пулатова