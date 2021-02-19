Щодня віруючі відзначають іменини - дні шанування деяких святих і великомучеників, які святкують тезки святих. Вважається, що небесний покровитель в День ангела встановлює зв'язок з названою на його честь людиною і чує всі молитви. Календар іменин від УНІАН підкаже вам, які імена відзначають свої іменини сьогодні і як слід назвати дитину.
Чоловічі іменини 19 лютого
Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина", тобто "людський захисник".
Анатолій: форма давньогрецького імені Анатоліос, від грецького слова анатолі - "східний", "схід", "схід сонця", "світанок", так називали жителя Анатолії.
Арсеній: утворено від давньогрецького імені Арсеніос, від слова арсен - "мужній", "зрілий".
Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царствений", "царський".
Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".
Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Максим: від римського родового імені Maximus - "найбільший".
Севастіан: походить від грецького sebastos - "священний", "високочтимий", від латинського Sebastianus - "севастійський", "родом з Севастії".
Юліан: походить від давньогрецького слова іулос - "пухнастий", "кучерявий", в перекладі з латинської - "з роду Юліїв", "липневий".
Жіночі іменини 19 лютого
Христина: жіноча форма імені християн, від латинського імені Christianus - "християнка".
Марія: від давньоєврейського імені Мірьям - "бажана", "гірка", "безтурботна".
Березень, Марфа: походить від давньоєврейського імені Марта - "господиня", "пані", "наставниця".
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