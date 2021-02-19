Сьогодні в церкві відзначаються 10 чоловічих і 4 жіночих іменин.

Щодня віруючі відзначають іменини - дні шанування деяких святих і великомучеників, які святкують тезки святих. Вважається, що небесний покровитель в День ангела встановлює зв'язок з названою на його честь людиною і чує всі молитви. Календар іменин від УНІАН підкаже вам, які імена відзначають свої іменини сьогодні і як слід назвати дитину.

Чоловічі іменини 19 лютого

Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина", тобто "людський захисник".

Анатолій: форма давньогрецького імені Анатоліос, від грецького слова анатолі - "східний", "схід", "схід сонця", "світанок", так називали жителя Анатолії.

Арсеній: утворено від давньогрецького імені Арсеніос, від слова арсен - "мужній", "зрілий".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царствений", "царський".

Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".

Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Максим: від римського родового імені Maximus - "найбільший".

Севастіан: походить від грецького sebastos - "священний", "високочтимий", від латинського Sebastianus - "севастійський", "родом з Севастії".

Юліан: походить від давньогрецького слова іулос - "пухнастий", "кучерявий", в перекладі з латинської - "з роду Юліїв", "липневий".

Жіночі іменини 19 лютого

Христина: жіноча форма імені християн, від латинського імені Christianus - "християнка".

Марія: від давньоєврейського імені Мірьям - "бажана", "гірка", "безтурботна".

Березень, Марфа: походить від давньоєврейського імені Марта - "господиня", "пані", "наставниця".

Читайте також на УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова