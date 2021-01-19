Сьогодні церквою відзначаються 7 чоловічих і 3 жіночих іменин.

Іменини - це духовний день народження людини, коли вона знаходить єдність зі своїм однойменним святим, якого шанує церква в цей день. У деяких людей іменини збігаються з датою народження. Це відбувається через давню церковну традицію - підбору імені дитині зі списку іменин за день народження малюка. Новонародженого нарікали одним з імен шанованих церквою святих, яких вшановувала церква в день появи дитини на світ.

Чоловічі іменини 19 січня

Григорій: від давньогрецького слова грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".

Йосип: від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".

Лук'ян: форма особистого імені Lucius, від латинського слова lux - "світло".

Матвій: сучасний варіант давньоєврейського імені Матвій - "дарований Богом", "дар Яхве", "Божа людина".

Роман: від латинського romanus - "римський", "з Риму", "римлянин".

Сергій: утворено від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Фома: походить від імені Томас, від давньоєврейського теом - "близнюк".

Жіночі іменини 19 січня

Аполлінарія: жіноча форма імені Аполлінарій, від латинського імені Apollinaris - "Аполлонів", "належить Аполлону".

Євген: жіночий варіант імені Євген, від давньогрецького імені Еугеніос - "благородний", "з хорошого роду".

Тетяна: від грецького татто - "засновниця", "улаштовитниця", походить від імені легендарного сабінського царя Тита Татія.

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Автор: Катерина Пулатова