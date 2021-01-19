Іменини - це духовний день народження людини, коли вона знаходить єдність зі своїм однойменним святим, якого шанує церква в цей день. У деяких людей іменини збігаються з датою народження. Це відбувається через давню церковну традицію - підбору імені дитині зі списку іменин за день народження малюка. Новонародженого нарікали одним з імен шанованих церквою святих, яких вшановувала церква в день появи дитини на світ.
Чоловічі іменини 19 січня
Григорій: від давньогрецького слова грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".
Йосип: від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".
Лук'ян: форма особистого імені Lucius, від латинського слова lux - "світло".
Матвій: сучасний варіант давньоєврейського імені Матвій - "дарований Богом", "дар Яхве", "Божа людина".
Роман: від латинського romanus - "римський", "з Риму", "римлянин".
Сергій: утворено від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
Фома: походить від імені Томас, від давньоєврейського теом - "близнюк".
Жіночі іменини 19 січня
Аполлінарія: жіноча форма імені Аполлінарій, від латинського імені Apollinaris - "Аполлонів", "належить Аполлону".
Євген: жіночий варіант імені Євген, від давньогрецького імені Еугеніос - "благородний", "з хорошого роду".
Тетяна: від грецького татто - "засновниця", "улаштовитниця", походить від імені легендарного сабінського царя Тита Татія.
Вам також може бути цікаво:
- Хрещення 2021 в Україні - історія свята, традиції та прикмети
- 19 січня 2021-яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram