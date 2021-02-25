Сьогодні церквою відзначаються 3 чоловічих і 1 жіночі іменини.

У православній традиції існує звичай відзначати дні пам'яті мучеників і святих. Тезки святих в день шанування свого небесного покровителя святкують іменини. Віруючі батьки дають дітям церковні імена, щоб хлопчика чи дівчинку в майбутньому захищав однойменний святий. Ім'я для дитини вибирають зі списку церковних іменин за день, коли народився малюк.

Чоловічі іменини 24 лютого

Олексій: утворено від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Антон: форма римського родового імені Antonius, що походить від давньогрецького слова антао - "зустрічатися", "стикатися", "вступати в бій", "змагатися", або від антос - "квітка".

Євген: походить від давньогрецького імені Еугеніос, від еугенес - "з хорошими генами", "благородний", "з хорошого роду".

Жіночі іменини 24 лютого

Марія: походить від давньоєврейського імені Мірьям - "бажана", "гірка", "безтурботна".

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Автор: Катерина Пулатова