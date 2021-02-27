Сьогодні відзначаються тільки чоловічі іменини.

Серед християн здавна існує звичай вибирати ім'я для дитини з календаря церковних іменин за день народження малюка. Вважається, що якщо назвати хлопчика або дівчинку ім'ям святого, то небесний покровитель буде доглядати за дитиною по життю, захищати від бід і відгукуватися на молитви. Сьогодні відзначаються іменини тільки чоловічих імен. Ім'я для дівчинки ви можете вибрати зі списку за 26 лютого.

Чоловічі іменини 27 лютого

Георгій, Єгор: сучасні варіанти давньогрецького імені Георгіос, від слова георгос - "землероб", "обробляє землю".

Ібрагім: за арабською і тюркською версією - "пророк", арабська форма імені Авраам, в перекладі з єврейського - "батько народів", "родоначальник".

Кирило: утворено від давньогрецького імені Кюриллос, від слова кюриос - "владика", "повелитель", "пан", "Господь", в перекладі з перської мови - "сонце".

Костянтин: походить від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".

Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "рівний Богу", "випрошений у Бога".

Рафаель: походить від давньоєврейського імені Рефаель - "Бог зцілив".

Федір, Теодор: сучасні форми грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

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Автор: Катерина Пулатова