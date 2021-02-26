Сьогодні церква святкує 16 чоловічих і 7 жіночих іменин.

У церковній традиції заведено відзначати іменини - дні, коли церква вшановує пам'ять святих з певними іменами, а їх тезки відзначають День ангела. Серед віруючих батьків існує прикмета називати дітей церковними іменами. Малюкові вибирають ім'я на честь святої або святого, чия пам'ять шанується в день народження дитини. Тоді у хлопчика або дівчинки буде небесний покровитель.

Чоловічі іменини 26 лютого

Артем: форма давньогрецького імені Артеміос, від імені богині Артеміди - "присвячений Артеміді", або від слова артемес - "неушкоджений", "здоровий", "бездоганного здоров'я".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Володимир: походить від давньоруського імені Володимиръръ, що складається зі слів "володѣти"(володіти) і "мир" - "повелитель світу".

Вольдемар: від німецьких слів waltan - "управляти", "панувати" і maren - "відомий", "великий", тобто "знаменитий володар", німецький аналог імені Володимир.

Гавриїл: форма давньоєврейського імені Габріель - "сильна людина Бога", "Божий воїн".

Євген: утворено від давньогрецького імені Еугеніос, від еугенес - "з хорошого роду", "з хорошими генами", "благородний".

Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Леонтій: утворено від давньогрецького імені Леонтіос, від слова леонтейос - "левиний".

Мартін: походить від римського родового імені Martinus - "присвячений богу Марсу", "що належить Марсу".

Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Павла: походить від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

Семен: варіант давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".

Степан: від давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "вінець", "корона".

Тимофій: утворено від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Жіночі іменини 26 грудня

Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

Аріна: походить від давньогрецького імені Ейрене - "спокій", "мир", "спокій".

Віра: форма давньогрецького імені Пістіс - "віра".

Зоя: походить від давньогрецького імені Зое - "життя".

Ірина: від давньогрецького імені Ейрене - "спокій", "мир", "спокій".

Світлана: слов'янське ім'я - "світла", від грецького імені Фотинія - "світло".

Фотинія: жіноча форма імені Фотін, від давньогрецького імені Фотінос (від фос) - "світло" або (від фотейнос) - "світла".

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Автор: Катерина Пулатова