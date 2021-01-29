Сьогодні відзначають свої іменини власники 5 чоловічих і 2 жіночих імен.

Іменини - це день церковного шанування святих з певними іменами і їх тезок. Іменини також називають Днем ангела. Відзначати їх прийнято в той день вшанування святого, який найближче до дня іменин. Християни часто дають дітям церковні імена. Хлопчика чи дівчинку називають одним з імен святих, шанованих в день народження дитини. Також це ім'я можна дати при хрещенні. Тоді у малюка з'явиться свій Ангел-хранитель.

Чоловічі іменини 29 січня

Іван, Ян: форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Максим: походить від римського родового імені Maximus - "найбільший".

Петро: від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Симон: у перекладі з давньоєврейської - означає "Бог почув".

Жіночі іменини 29 січня

Леонілла: у перекладі з давньогрецької - "дочка Лева".

Неоніла: утворени від латинського імені Neonilla, що походить від давньогрецького чоловічого імені Неон - "молода", "нова", "юна", "свіжа".

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Автор: Катерина Пулатова