Іменини-це духовний день народження людини, коли вона встановлює зв'язок зі своїм однойменним святим і звертається до нього з молитвами. Вважається, що в день іменин святий відповідає на наші прохання і оберігає від біди. Щоб у дитини був свій Ангел-хранитель, батьки називають малюка на честь одного зі святих, шанованих в день народження хлопчика або дівчинки.
Чоловічі іменини 3 березня
Василь: форма давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".
Віктор: утворено від латинського слова victor- "переможець".
Володимир: походить від давньоруського імені Володимиръръ, від слів "володѣти" - володіти і "мир" - "повелитель світу".
Вольдемар: від німецьких слів waltan - "управляти", "панувати" і maren - "відомий", "великий", тобто "знаменитий володар", німецький аналог імені Володимир.
Кузьма: від грецького імені Космас - "коваль".
Лев: у перекладі з грецької - "лев", "цар звірів", від латинського слова leo - "лев".
Павло: походить від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".
Вам також може бути цікаво:
- Вихідні у березні: скільки відпочиватимемо Цього місяця
- Церковні свята в березні: православний календар на місяць
- Вихідний на 8 березня 2021: чи отримають українці додатковий день відпочинку
- 3 березня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram