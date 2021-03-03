У цей день відзначається 7 чоловічих іменин.

Іменини-це духовний день народження людини, коли вона встановлює зв'язок зі своїм однойменним святим і звертається до нього з молитвами. Вважається, що в день іменин святий відповідає на наші прохання і оберігає від біди. Щоб у дитини був свій Ангел-хранитель, батьки називають малюка на честь одного зі святих, шанованих в день народження хлопчика або дівчинки.

Чоловічі іменини 3 березня

Василь: форма давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Віктор: утворено від латинського слова victor- "переможець".

Володимир: походить від давньоруського імені Володимиръръ, від слів "володѣти" - володіти і "мир" - "повелитель світу".

Вольдемар: від німецьких слів waltan - "управляти", "панувати" і maren - "відомий", "великий", тобто "знаменитий володар", німецький аналог імені Володимир.

Кузьма: від грецького імені Космас - "коваль".

Лев: у перекладі з грецької - "лев", "цар звірів", від латинського слова leo - "лев".

Павло: походить від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

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Автор: Катерина Пулатова