Іменини - це день пам'яті мучеників і святих, коли вони шануються церквою. Тезки святих в дати шанування своїх небесних покровителів відзначають День ангела. За церковними віруваннями, святий спостерігає за своїм тезкою з небес і оберігає від неприємностей, а також відповідає на звернені до нього молитви.
Чоловічі іменини 4 березня
Архип: від давньогрецького імені Архіппос - "пануючий над кіньми", "керуючий кіньми"
Богдан: утворено від давньоруських слів "Богъ" (Бог) і "даний" (даний) - "даний Богом", "Божий дар", "дарований Богом"
Дмитро: форма давньогрецького імені Деметріос - "присвячений Деметрі (богині родючості)", "землероб".
Євген: від давньогрецького імені Еугеніос, від грецького слова еугенес - "благородний", "з хорошими генами", "з хорошого роду".
Макар: походить від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".
Максим: від римського родового імені Maximus - "найбільший".
Микита: походить від давньогрецького імені Нікетас, що походить від нікетес - "переможець".
Федір, Теодор: сучасні варіанти грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".
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