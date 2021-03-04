Володарі 9 чоловічих імен сьогодні святкують іменини.

Іменини - це день пам'яті мучеників і святих, коли вони шануються церквою. Тезки святих в дати шанування своїх небесних покровителів відзначають День ангела. За церковними віруваннями, святий спостерігає за своїм тезкою з небес і оберігає від неприємностей, а також відповідає на звернені до нього молитви.

Чоловічі іменини 4 березня

Архип: від давньогрецького імені Архіппос - "пануючий над кіньми", "керуючий кіньми"

Богдан: утворено від давньоруських слів "Богъ" (Бог) і "даний" (даний) - "даний Богом", "Божий дар", "дарований Богом"

Дмитро: форма давньогрецького імені Деметріос - "присвячений Деметрі (богині родючості)", "землероб".

Євген: від давньогрецького імені Еугеніос, від грецького слова еугенес - "благородний", "з хорошими генами", "з хорошого роду".

Макар: походить від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".

Максим: від римського родового імені Maximus - "найбільший".

Микита: походить від давньогрецького імені Нікетас, що походить від нікетес - "переможець".

Федір, Теодор: сучасні варіанти грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

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Автор: Катерина Пулатова