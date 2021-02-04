Сьогодні в списку церковних святців відзначаються 15 чоловічих іменин.

За старою церковною традицією кожен день в році присвячений пам'яті святих і мучеників і іменинам тезок святих. Вважається, що в день іменин між людиною і її духовним покровителем виникає духовний зв'язок. Святий, на честь якого назвали християнина, оберігає його по життю від бід і хвороб, а також чує звернені до нього молитви. Сьогодні свої іменини відзначають володарі 15 чоловічих імен.

Чоловічі іменини 4 лютого

Гавриїл: від давньоєврейського імені Габріель - "сильна людина Бога", "Божий воїн".

Георгій, Єгор: форма давньогрецького імені Георгіос, від слова георгос - "землероб", "обробляє землю".

Єфим: від давньогрецького імені Еутюміос, що походить від слова еутюмос - "доброзичливий", "прихильний", "віщує добро".

Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий" від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Йосип: від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".

Леон: у перекладі з грецької - "лев" від латинського слова leo - "лев".

Леонтій: походить від давньогрецького імені Леонтіос, від леонтейос - "левиний".

Макар: утворено від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".

Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Петро: варіант давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Тимофій: походить від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Еммануїл: від давньоєврейського імені Іммануель - "з нами Бог".

Яків: від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".

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Автор: Катерина Пулатова