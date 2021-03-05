Сьогодні свої іменини святкують власники 20 чоловічих імен.

Іменини - це день, коли церква згадує святих і мучеників з певними іменами, а їх тезки шанують свої однойменних покровителів. День іменин заведено відзначати раз на рік - в той день пам'яті свого святого, який найближче до дати народження. Часто батьки слідують церковній традиції, за якою ім'я для дитини обирають зі списку церковних іменин за дату народження малюка.

Чоловічі іменини 5 березня

Антон: утворено від римського родового імені Antonius, від давньогрецького антао - "зустрічатися, стикатися", "вступати в бій", "змагатися", або від слова антос - "квітка".

Афанасій: від давньогрецького імені Атанасіос, що походить від слова атанатос - "безсмертний".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Давид: форма давньоєврейського імені Давид - "улюблений".

Денис: від давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".

Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Ігнат: утворено від римського родового імені Egnatius, від латинського ignis - "вогонь".

Лев: у перекладі з грецької - "лев", "цар звірів" від латинського слова leo - "лев".

Леонтій: походить від давньогрецького імені Леонтіос, від леонтейос - "левиний".

Лука: від латинського lux - "світло".

Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Сава: від давньогрецького імені Саббас, від арамейського саба - "старий", "старець", "мудрець", коротка форма давньогрецького імені Саббатіос - "субота".

Сергій: від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Тихон: у перекладі з грецької мови - "доля", "випадок", від імені давньогрецької богині удачі Тюхе - "удача", "випадковість", "жереб".

Федір, Теодор: сучасні варіанти грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

Пилип: від давньогрецького імені Філіпос - "люблячий коней".

Фома: походить від імені Томас, від давньоєврейського теом - "близнюк".

Ярослав: від давньоруського яръ - "затятий", "буйний", "сильний", "потужний" + "слава".

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Автор: Катерина Пулатова