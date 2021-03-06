Сьогодні святкуються іменини 12 чоловічих і 1 жіночого імені.

У списку церковних святців позначені всі дати шанування церковних святих і мучеників. З цього списку християни вибирають ім'я для дітей. Багато батьків дотримуються старої традиції, за якою ім'я дитині вибирають зі списку церковних іменин за день народження малюка. Хлопчикові або дівчинці дають одне з імен святих, яких шанують в дату народження дитини.

Чоловічі іменини 6 березня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос, від слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина", тобто "людський захисник".

Георгій, Єгор: походить від давньогрецького імені Георгіос, від георгос - "землероб", "обробляє землю".

Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".

Данило: від давньоєврейського імені Данійель - "Бог мій суддя".

Захар: форма імені Захарій, Захарія, від давньоєврейського імені зехар'я - "Господь згадав", "пам'ятний Господу", "згаданий Господом", "пам'ятає Господа".

Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Костянтин: від латинського слова constans- "постійний", "стійкий".

Остап: форма грецького імені Євстафій - "твердий", "незмінний", "стійкий", "твердостоящий" від грецького імені Євстахій - "квітучий", "родючий", "пишно колоситься".

Павла: походить від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

Тимофій: утворено від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Жіночі іменини 6 березня

Ольга: походить від давньоскандинавського імені Hélga - "свята", "священна", "мудра", "світла", "ясна", "фатальна", давньослов'янське ім'я, що походить від Імен Вольга, Волх - "сонячна", "хороша", "значуща", "велика".

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова