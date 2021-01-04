Колядками діти і дорослі вітають родичів і друзів з народженням Ісуса Христа, а також бажають щастя, здоров'я і достатку сім'ям.

Традиційно 7 січня православні християни відзначають Різдво Христове. Одна із найяскравіших традицій цього світлого свята, без якої просто неможливо уявити жодне Різдво, – це колядки.

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийВони належать до найдавніших звичаїв, що дійшли до наших днів. Колядки неодмінно звучать у кожній українській родині й навіть на вулицях країни.

Так, після появи у Святвечір, 6 січня, на небі першої зірки, яка символізує народження Ісуса Христа, розпочинається Свята вечеря, а ближче до її завершення діти й підлітки збираються гуртом і йдуть вітати всіх колядками з народженням Христа.

Колядувати ходять від хати до хати, не оминаючи нікого. У своїх піснях колядники славлять появу на світ Христа Ісуса, зичать добра, щастя, здоров'я і достатку сім'ям. А господарі за це обдаровують колядників солодощами, різними смаколиками та дрібними грішми.

Колядки українською мовою

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

Коляд, коляд ,коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

***

Радуйсь, земле, Коляда іде!

Святий вечір, добрий вечір!

Коляда іде, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово каже.

Нам слово каже, що вже світ сяє.

Ми ж тебе, господарю, та й не понижаємо.

А з святими Щедрами та й поздоровляємо!

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Коляд-коляд-колядець,

А я хлопець-молодець

Я прийшов до вас додому

У ці царськії хороми.

Я ходив, колядував,

Усе думав та гадав,

Чи дадуть мені грошину

Хоч маленьку копійчину,

Чи дадуть мені цукерку,

Ну або ще щось смачненьке…

Колядку гарну знаю я,

Ось моя вся коляда.

Колядки російською мовою

***

Уродилась коляда

Накануне Рождества,

За горою за крутою,

За рекою за быстрою,

За горою за крутою,

За рекою за быстрою

Стоят леса дремучие,

Во тех лесах огни горят,

Огни горят пылающие,

Вокруг огней люди стоят,

Люди стоят колядуют:

"Ой коляда, коляда,

Ты бываешь, коляда,

Накануне Рождества".

***

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко,

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всём вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

***

Мы колядки-колядушки

Пропоем вам прямо в ушки.

Дайте сладеньких конфеток,

Чтоб Господь послал вам деток.

Дайте денежек хрустящих,

Чтобы в доме было счастье.

Горсть монеток дай, хозяин.

С Рождеством вас поздравляем!

***

Колядую, колядую

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку

Сладостей давай-ка.

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

И халву, и шоколад,

Пастилу и мармелад,

Вкусное пирожное,

Сладкое мороженое

Мы и сами будем есть

И друг друга угощать

А хозяйку, а хозяйку

Добрым словом поминать!

Вас також можуть зацікавити інші матеріали:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Аліна Вишневська