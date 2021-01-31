Ваш подарунок повинен бути романтичним і корисним.

День святого Валентина - найбільш довгоочікуване свято всіх закоханих пар. Для людей, які зустрічаються зовсім недавно, це привід зміцнити ваші відносини і дізнатися один одного краще. А для закоханих, що вже давно разом, це можливість оживити пристрасть. Щоб висловити свої почуття і порадувати коханого, дівчатам потрібно вибрати хороший подарунок.

Музичний подарунок

Якщо ваш коханий любить слухати музику - йому обов'язково сподобається музична техніка. Це може бути портативна переносна колонка, хороші навушники або плеєр. Якщо ви не можете вибрати модель самостійно - попросіть допомоги у консультанта в магазині.

Сніданок в ліжко

Щоб ранок 14 лютого точно було вдалим, підніміть коханому настрій за допомогою смачного і красивого сніданку. Для цього вам знадобиться спеціальний столик або піднос, який потрібно вистелити тканиною. На піднос можна покласти листівку або валентинку. Прокиньтеся раніше коханого і приготуйте йому поживний гарячий сніданок. Це повинно бути святкове і красиво оформлене блюдо. Не забудьте також додати чашку кави або інший його улюблений напій.

Подарунок для подорожей

Такий подарунок не тільки дуже практичний, але і допоможе розвинути ваші відносини, адже завжди можна відправитися в похід разом. Виберіть для хлопця річ, якої у нього ще немає. Це може бути похідний рюкзак, теплий плед або спорядження для трекінгу.

Технологічний подарунок

Дарувати техніку варто у двох випадках - якщо вона дійсно буде потрібна хлопцю і якщо вам це по кишені. Купіть для коханого техніку, якої у нього немає. Це може бути фотоапарат, електронна книга, розумний годинник, електронна книга або акумулятор для телефону.

Романтична вечеря для двох

Якщо ви хочете провести вечір разом - організуйте святкову вечерю. Приготуйте кілька легких і вишуканих страв, купіть алкоголь і підготуйте сервіровку столу. Не замовляйте готові страви - краще буде зробити їх самостійно. Навіть якщо ви не дуже добре готуєте, чоловік оцінить вашу турботу. Не забудьте поставити на стіл свічки, і звичайно не розповідайте про подарунок заздалегідь - нехай це буде сюрпризом!

Поїздка

Тур в інше місто, квиток на концерт або фестиваль, спільна подорож - це дуже романтичний подарунок, який зблизить вас. Спільна поїздка 14 лютого завжди вважалася хорошим презентом. Однак у 2021 році все по-іншому - враховуйте обставини у світі закриття кордонів через епідемію коронавірусу. Однак сходити в похід або поїхати в гори буде доречно навіть під час пандемії.

Одяг

Шкарпетки в подарунок чоловікові давно стали жартом, але одяг на День Валентина може бути хорошим подарунком. Головне - підійти до вибору речі з креативом і проявити свою турботу. Подаруйте хлопцеві хороші зимові черевики, теплий і затишний светр або забавну футболку. Особливо хорошим подарунком буде річ ручної роботи.

Сертифікат

Такий подарунок буде доречним як для "досвідчених" пар, так і для тих, що зустрічаються зовсім недавно. Дізнайтеся, які є хобі у вашого хлопця, і допоможіть йому розвинутися в улюбленій справі. Купіть йому абонемент в спортзал, сертифікат на навчання англійської або мови програмування, або заняття на тематичних курсах. А щоб зробити подарунок більш романтичним, придбайте також другий сертифікат для себе і займайтеся разом.

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Автор: Катерина Пулатова