Наступного дня після свята Різдва Христового, 8 січня за новим стилем, православний світ відзначає важливе свято - Собор Пресвятої Богородиці. Сьогодні Православна Церква звертається до Богоматері з хвалебними піснями і молитвами. Крім Діви Марії Церква також вшановує пам'ять інших осіб, близьких до Ісуса Христа - Йосипа, пророка Давида - предка Христа, і святого Якова - сина Йосипа від першого шлюбу, брата Господнього. Свято було названо "Собором", оскільки в цей день відбувається загальне (соборне) шанування святих, які пов'язані з Марією та Ісусом.
Історія свята
Після народження Ісуса Ангел з'явився Марії та Йосипу і велів їм бігти до Єгипту, оскільки цар Ірод мав намір вбити всіх немовлят у Віфлеємі і знищити Месію. Святий Яків разом з Отцем Своїм Йосипом супроводжував Діву Марію та Ісуса Христа до Єгипту.
Традиції свята
У народі свято Собору називалося "Бабині каші". У цей день на Русі шанували вагітних, породіль і повитух. Їм підносили подарунки, пекли хліб і пироги. Вважалося, що так можна забезпечити жінці легкі пологи. У цей день не можна працювати вагітним і їхнім чоловікам, щоб дитина народилася здоровою.
Жінки відчували свій зв'язок з Божою Матір'ю. Вони пекли хліб і приносили його до церкви, а там залишали біля вівтаря. Вдома на вечерю варили кашу. День проводили у веселощах - грали на музичних інструментах і розважалися.
Молитва на Собор Пресвятої Богородиці
О Пресвятая Дево, всеблагаго Сына Мати всеблагая, царствующаго града и святаго храма сего покровительнице, всем сущим во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная предстательнице и заступнице! Младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к приятию всякаго полезнаго учения. От домашния брани и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани. Супружества в любви и единомыслии сохрани и от вражды единокровных миром и любовию огради. И всем нам даждь друг ко другу любовь, мир и благочестие, и здравие с долгоденствием. Преставившияся в вере и покаянии от жития сего со ангелы и всеми святыми жити сотвори, да вси на Небеси и на земли ведят Тя яко твердую и непостыдную Предстательницу нашу, рода христианскаго, и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Привітання та листівки зі святом
Этот праздник дамы славят,
Он особый и большой
С Днем Собора поздравляю
Богоматери Святой.
Всем добра я вам желаю,
Мира, радости и счастья.
Богоматерь отведет
От семьи пусть все ненастья.
Когда Христос уже родился,
На второй день Рождества,
Мы вспоминаем этот праздник,
Что Бога-мать Иисуса родила.
Богородица была святою,
Невинна, праведна, со светлою душой
И девять месяцев носила в чреве
Ребенка данного Всевышним ей Отцом.
А в этот день, по старому преданью,
В храм ходят мамы, кто родил дитя,
Там тихо просят о здоровье,
И говорят «Помилуй Богородица меня»
Вітаю зі святом Собору Пресвятої Богородиці. Бажаю жити благодатно, любити щиро, вірити до кінця і сподіватися тільки на хороше. Нехай в житті буде багато добрих і радісних днів, гідних і благородних справ, теплих і відкритих посмішок.
Собор Пресвятої Богородиці —
Торжество щастя, добра,
Бажаю вам в священне свято
Здоров'я, посмішок тепла.
Нехай всі втіляться в вас мрії,
І Небеса вам допоможуть.
Хай збудуться усі надії,
А смуток хай вас не тривожить.
Вітаю і в день Собору Пресвятої Богородиці від чистого серця бажаю, щоб небо завжди було світлим і ясним, щоб доля залишалася прихильною і доброю, щоб яскраві зорі висвітлювали життєвий шлях вночі, а незгасні промені сонця допомагали вибирати правильну дорогу удень. Бажаю довгих років здоров'я, умиротворення, щастя і добрих надій.
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Вітаю зі святом! В Собор Пресвятої Богородиці бажаю, щоб в кожній родині оселилося щастя. Нехай доля подбає про кожну людину і нагородить здоров'ям, радістю, виконанням бажаного і процвітанням! Добра вам і всіх благ!
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