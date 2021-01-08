Сьогодні православні звертаються з повагою до Богородиці Марії.

Наступного дня після свята Різдва Христового, 8 січня за новим стилем, православний світ відзначає важливе свято - Собор Пресвятої Богородиці. Сьогодні Православна Церква звертається до Богоматері з хвалебними піснями і молитвами. Крім Діви Марії Церква також вшановує пам'ять інших осіб, близьких до Ісуса Христа - Йосипа, пророка Давида - предка Христа, і святого Якова - сина Йосипа від першого шлюбу, брата Господнього. Свято було названо "Собором", оскільки в цей день відбувається загальне (соборне) шанування святих, які пов'язані з Марією та Ісусом.

Історія свята

Після народження Ісуса Ангел з'явився Марії та Йосипу і велів їм бігти до Єгипту, оскільки цар Ірод мав намір вбити всіх немовлят у Віфлеємі і знищити Месію. Святий Яків разом з Отцем Своїм Йосипом супроводжував Діву Марію та Ісуса Христа до Єгипту.

Традиції свята

У народі свято Собору називалося "Бабині каші". У цей день на Русі шанували вагітних, породіль і повитух. Їм підносили подарунки, пекли хліб і пироги. Вважалося, що так можна забезпечити жінці легкі пологи. У цей день не можна працювати вагітним і їхнім чоловікам, щоб дитина народилася здоровою.

Жінки відчували свій зв'язок з Божою Матір'ю. Вони пекли хліб і приносили його до церкви, а там залишали біля вівтаря. Вдома на вечерю варили кашу. День проводили у веселощах - грали на музичних інструментах і розважалися.

Молитва на Собор Пресвятої Богородиці

О Пресвятая Дево, всеблагаго Сына Мати всеблагая, царствующаго града и святаго храма сего покровительнице, всем сущим во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная предстательнице и заступнице! Младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к приятию всякаго полезнаго учения. От домашния брани и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани. Супружества в любви и единомыслии сохрани и от вражды единокровных миром и любовию огради. И всем нам даждь друг ко другу любовь, мир и благочестие, и здравие с долгоденствием. Преставившияся в вере и покаянии от жития сего со ангелы и всеми святыми жити сотвори, да вси на Небеси и на земли ведят Тя яко твердую и непостыдную Предстательницу нашу, рода христианскаго, и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Привітання та листівки зі святом

Этот праздник дамы славят,

Он особый и большой

С Днем Собора поздравляю

Богоматери Святой.

Всем добра я вам желаю,

Мира, радости и счастья.

Богоматерь отведет

От семьи пусть все ненастья.

Когда Христос уже родился,

На второй день Рождества,

Мы вспоминаем этот праздник,

Что Бога-мать Иисуса родила.

Богородица была святою,

Невинна, праведна, со светлою душой

И девять месяцев носила в чреве

Ребенка данного Всевышним ей Отцом.

А в этот день, по старому преданью,

В храм ходят мамы, кто родил дитя,

Там тихо просят о здоровье,

И говорят «Помилуй Богородица меня»

Вітаю зі святом Собору Пресвятої Богородиці. Бажаю жити благодатно, любити щиро, вірити до кінця і сподіватися тільки на хороше. Нехай в житті буде багато добрих і радісних днів, гідних і благородних справ, теплих і відкритих посмішок.

Собор Пресвятої Богородиці —

Торжество щастя, добра,

Бажаю вам в священне свято

Здоров'я, посмішок тепла.

Нехай всі втіляться в вас мрії,

І Небеса вам допоможуть.

Хай збудуться усі надії,

А смуток хай вас не тривожить.

Вітаю і в день Собору Пресвятої Богородиці від чистого серця бажаю, щоб небо завжди було світлим і ясним, щоб доля залишалася прихильною і доброю, щоб яскраві зорі висвітлювали життєвий шлях вночі, а незгасні промені сонця допомагали вибирати правильну дорогу удень. Бажаю довгих років здоров'я, умиротворення, щастя і добрих надій.

***

Вітаю зі святом! В Собор Пресвятої Богородиці бажаю, щоб в кожній родині оселилося щастя. Нехай доля подбає про кожну людину і нагородить здоров'ям, радістю, виконанням бажаного і процвітанням! Добра вам і всіх благ!

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова