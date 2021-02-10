У православному календарі є кілька великих і важливих постів, яких дотримуються християни. Великий піст - найголовніший і найсуворіший пост в році. Його також називають Чотиридесятницею, оскільки основна частина посту триває 40 днів. Відразу після закінчення посту християни відзначають велике свято - Великдень.
Великий піст встановлений на честь переживання страждань Христа, коли він 40 днів постив в пустелі, перш ніж почати своє служіння. Тому основна частина посту триває 5 тижнів. Останній тиждень посту називається страсною седмиця - в цьому час обмеження особливо суворі.
Коли почнеться і закінчиться Великий піст у 2021 році
Дата Великого посту не фіксована і залежить від дати Великодня. Цього року Великдень відзначається 2 травня. Таким чином, Великий піст у 2021 році почнеться в понеділок 15 березня і триватиме до 1 травня включно. Передує посту тиждень Масляної, коли християни відмовляються від м'яса і поступово готують себе до посту.
Що можна і не можна робити під час Великого посту
На час посту віруючі відмовляються від м'ясної та молочної їжі і яєць, а в деякі дні - від їжі з рослинною олією. Сенс посту не в простому утриманні від їжі, а у вихованні душі, праведності і наближенні до Бога. Піст дає можливість переосмислити своє життя, прийти до чогось нового і правильного.
Що не можна робити у Великий піст:
- Вживати м'ясо, рибу, молочні продукти і яйця.
- Їсти делікатеси, наприклад, морепродукти.
- Пити алкоголь, крім вина в деякі дні.
- Вінчатися, виконувати подружній обов'язок, перелюб.
- Лаятися, лихословити, брехати, хулити.
- Дивитися телевізор, ходити в нічні клуби, вести порожні бесіди.
- Лінуватися, сумувати, ображатися.
Піст спрямований на виховання і духовне збагачення людини. Він не повинен приносити шкоду, тому деяким людям дозволено пом'якшувати обмеження. Діти, хворі і літні люди, вагітні та годуючі жінки можуть їсти ті продукти, які необхідні для гарного самопочуття.
Що потрібно робити в Великий піст:
- Частіше відвідувати церкву, молитися і причащатися.
- Молитися вдома.
- Прощати образи і просити вибачення у інших.
- Бути добрішими і поблажливішими до людей.
- Робити добрі справи, займатися благодійністю.
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