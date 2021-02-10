Великий піст є один з головних в році постів в християнстві.

У православному календарі є кілька великих і важливих постів, яких дотримуються християни. Великий піст - найголовніший і найсуворіший пост в році. Його також називають Чотиридесятницею, оскільки основна частина посту триває 40 днів. Відразу після закінчення посту християни відзначають велике свято - Великдень.

Великий піст встановлений на честь переживання страждань Христа, коли він 40 днів постив в пустелі, перш ніж почати своє служіння. Тому основна частина посту триває 5 тижнів. Останній тиждень посту називається страсною седмиця - в цьому час обмеження особливо суворі.

Коли почнеться і закінчиться Великий піст у 2021 році

Дата Великого посту не фіксована і залежить від дати Великодня. Цього року Великдень відзначається 2 травня. Таким чином, Великий піст у 2021 році почнеться в понеділок 15 березня і триватиме до 1 травня включно. Передує посту тиждень Масляної, коли християни відмовляються від м'яса і поступово готують себе до посту.

Що можна і не можна робити під час Великого посту

На час посту віруючі відмовляються від м'ясної та молочної їжі і яєць, а в деякі дні - від їжі з рослинною олією. Сенс посту не в простому утриманні від їжі, а у вихованні душі, праведності і наближенні до Бога. Піст дає можливість переосмислити своє життя, прийти до чогось нового і правильного.

Що не можна робити у Великий піст:

Вживати м'ясо, рибу, молочні продукти і яйця.

Їсти делікатеси, наприклад, морепродукти.

Пити алкоголь, крім вина в деякі дні.

Вінчатися, виконувати подружній обов'язок, перелюб.

Лаятися, лихословити, брехати, хулити.

Дивитися телевізор, ходити в нічні клуби, вести порожні бесіди.

Лінуватися, сумувати, ображатися.

Піст спрямований на виховання і духовне збагачення людини. Він не повинен приносити шкоду, тому деяким людям дозволено пом'якшувати обмеження. Діти, хворі і літні люди, вагітні та годуючі жінки можуть їсти ті продукти, які необхідні для гарного самопочуття.

Що потрібно робити в Великий піст:

Частіше відвідувати церкву, молитися і причащатися.

Молитися вдома.

Прощати образи і просити вибачення у інших.

Бути добрішими і поблажливішими до людей.

Робити добрі справи, займатися благодійністю.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова