Великий піст перед Великоднем триває 47 днів.

Великий піст - це час підготовки християн до Великодня і утримання від м'ясної та молочної їжі. Це один з найтриваліших і найсуворіших за обмеженнями постів в році. Суть Великого посту не в простому утриманні від їжі, а в духовному вихованні і позбавленні від гріхів. Є думка, що Великий піст був встановлений в пам'ять про подвиг Христа, який після свого хрещення 40 днів без води і їжі знаходився в пустелі.

Дата Великого посту у 2021 році

Великий піст цього року триватиме з 15 березня по 1 травня - 47 днів. Після закінчення посту 2 травня християни відзначають Великдень. Перед постом церква відзначає тижневий піст сирна седмиця або Масниця. У цей період віруючі відмовляються від м'яса, щоб допомогти собі увійти у Великий піст.

Великий піст ділиться на два періоди - Свята Чотиридесятниця, яка триває перші 40 днів, і потім тиждень перед Великоднем - Страсна Медмиця.

Що не можна їсти і робити у Великий піст

На весь час посту заборонено вживати м'ясо, м'ясні та молочні продукти і яйця. Такі обмеження діють для звичайних християн. У монастирях заборони більш суворі - вівторками і четвергами заборонено також їсти гарячу їжу з рослинною олією, а в перші дні посту взагалі нічого не їдять.

Також під час посту не можна займатися подружньою близькістю, лаятися і лихословити, злословити, ображатися. У ці дні християни борються з гріхами, частіше моляться і читають Євангеліє, регулярно відвідують церкву.

До обмежень під час посту потрібно підходити розумно. Якщо утримання від певної їжі шкодить людині - дозволено не постити. Піст повинен виховати і радувати людину, а не шкодити йому.

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Автор: Катерина Пулатова