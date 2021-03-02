Упродовж 40 днів віряни повинні утримуватися від скоромної їжі, гулянь, грішних помислів і вчинків.

Великий піст – найголовніший, найбільш тривалий і суворий зі всіх православних постів. Встановлений він на згадку про 40-денне постування Ісуса Христа в пустелі.

Коли Великий піст 2021

Великий піст є рухомим, тобто його дати початку й закінчення змінюються кожного року. Приурочений він до Великодня, яке, як відомо, є перехідним святом і не має сталої дати. Натомість незмінною є тривалість посту – 47 днів, а також те, що він завжди завершується у переддень Світлого Христового Воскресіння.

Оскільки Великдень у 2021 році припадає на 2 травня, то Великий піст цьогоріч розпочнеться 15 березня і триватиме по 1 травня включно.

Суть Великого посту

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимемо цього місяцяПеріод Великого посту – це час відмови від мирських справ і спілкування з Богом. Віряни таким чином готують себе до Великодня, очищаючи тіло й душу.

Піст символізує важкий шлях: аби наблизитися до Великодня, християни повинні подолати суворі обмеження. Загалом піст – це не сувора дієта, а час молитви. Адже саме лише обмеження в їжі не підготує до Світлого Христового Воскресіння. До того ж доведеться утриматися і від веселощів.

Як правильно дотримуватися Великого посту 2021

Упродовж 40 днів Великого посту потрібно утримуватися від скоромної їжі, гулянь, грішних помислів і вчинків. У цей період рекомендовано максимально відсторонитися від гніву, образ і засудження, а натомість робити більше добра оточуючим.

Під час Великого посту церква не проводить вінчання, а також рекомендує відмовитися від подружньої близькості. Укладені в піст шлюби церквою не благословляються. Водночас обряд хрещення у цей період дозволяється проводити.

Звісно ж, у піст слід обмежувати себе в їжі. Найбільш суворі дні Великого посту – перший та останній тижні.

Правила харчування у Великий піст

У Великий піст церковний устав закликає відмовитися повністю від їжі тваринного походження. До цієї категорії відноситься будь-яке м'ясо, молоко, яйця і, звісно, усі продукти, до складу яких вони можуть входити.

Читайте такожЦерковні свята у березні: православний календар на місяцьНатомість можна вживати такі продукти, як чорний хліб і злакові хлібці, різні крупи, всі бобові, гриби, свіжі овочі та фрукти, сухофрукти, різні соління та варення, горіхи й мед.

Двічі за весь піст дозволено побалувати себе рибою. Скуштувати страв із риби та морепродуктів можна на Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня) та у Вербну неділю (25 квітня).

Так, у понеділок, середу, п'ятницю слід дотримуватися сухоїдіння. У ці дні дозволено харчуватися лише невареними стравами без олії, серед яких вода, хліб, фрукти, овочі, компоти. У вівторок і четвер можна вживати гарячу їжу без олії, а в суботу й неділю – їжу з олією.

Загалом ці правила обов'язкові для дотримання серед ченців, мирянам необов'язково дотримуватися Великого посту за всієї суворості. Кожна людина має в індивідуальному порядку разом із духівником визначати міру суворості свого посту.

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Автор: УНІАН