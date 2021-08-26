У наступному році довгі вихідні будуть на 8 березня та День Конституції.

Кабінет міністрів України затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження прийнято під час засідання уряду.

Так, згідно з рішенням у наступному році буде перенесено робочі дні:

з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Читайте такожКалендар 2022 року: які будуть свята і вихідні дні в УкраїніТаким чином, у наступному році на українців чекають довгі вихідні на святах 8 березня та 28 червня, тобто на Міжнародний жіночий день та День Конституції.

Робочий графік буде мати такий вигляд:

5, 6, 7, 8 березня - вихідні, субота 12 березня - робочий день замість понеділка 7 березня;

25, 26, 27, 28 червня - вихідні, субота 2 липня - робочий день замість понеділка 27 червня.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 серпня, в День Незалежності України, президент Володимир Зеленський підписав указ про ще одне свято. Тепер країна святкуватиме і День української державності, який відзначатимуть в день Хрещення Київської Русі-України, 28 липня.

Автори: Леся Лещенко, Анастасія Горбачова