Йдеться про святкування 8 березня і Дня Конституції.

В Україні наступного року можуть зробити вихідними 7-8 березня, а також 27-28 червня, перенісши робочі дні на найближчі після свят суботи.

Про це йдеться у проекті розпорядження Кабінету міністрів.

Як зазначається в документі, для раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2022 році 8 березня – Міжнародного жіночого дня та 28 червня – Дня Конституції України, уряд рекомендуватиме роботодавцям перенести робочі дні.

Зокрема, рекомендується перенести робочі дні з понеділка 7 березня на суботу 12 березня, а з понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

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Як раніше повідомляв УНІАН, останній місяць літа подарує нам не тільки спекотні дні, а й безліч важливих подій. Деякі з них стануть причиною офіційних вихідних.

Третій місяць літа подарує нам 21 робочий і 10 вихідних днів. Зокрема, 24 серпня ми відзначаємо День незалежності України, який цього року випадає на вівторок. Тому понеділок, 23 серпня, буде також вихідним днем, але переноситься на суботу - 28 серпня.

День незалежності України подарує цілих 4 вихідних: 21, 22, 23 і 24 серпня. Традиційно залишаються неробочими суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.

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Автор: Ганна Нагорна