Вихідні та свята в березні 2021 року / фото ua.depositphotos.com

Березень знаменує початок весни й нового життя у природі, з його настанням усі очікують бажаного тепла. До того ж перший місяць весни подарує нам додатковий день для відпочинку.

Вихідні у березні 2021 року

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікТак, з першими теплими подихами весни прийде до нас Міжнародний жіночий день, який святкується 8 березня. Цього року жіноче свято припадає на понеділок, тож цей день буде в Україні офіційним вихідним.

Березень традиційно налічує 31 день. Наступного місяця, зокрема, буде 4 суботи та 4 неділі, які є вихідними днями. З урахуванням додаткового вихідного, українці загалом отримають 9 днів для відпочинку. А 22 дні будуть робочими.

Основні свята та пам’ятні дати березня 2021

  • 1 березня - Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету, День "Нуль дискримінації"
  • 3 березня - Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи
  • 6 березня - Вселенська батьківська субота
  • 7 березня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
  • 8 березня - Міжнародний жіночий день, початок Масниці
  • 9 березня - Міжнародний день діджея, День народження Тараса Шевченка
  • 12 березня - Міжнародний день сну
  • 13 березня - День землевпорядника України
  • 14 березня - Міжнародний день числа "Пі", Міжнародний день планетаріїв, День українського добровольця, Прощена неділя
Скільки будуть відпочивати українці в березні 2021 / фото pixabay.com
  • 15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів, початок Великого посту
  • 17 березня - День святого Патрика, День мобілізаційного працівника в Україні
  • 19 березня - День клієнта
  • 20 березня - День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя
  • 21 березня - Всесвітній день поезії, Міжнародний день лісів, День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення, Всесвітній день домашнього господарства, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день людини з синдромом Дауна, Міжнародний день лялькаря
  • 22 березня - Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
  • 23 березня - Всесвітній день метеоролога
  • 24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв
  • 25 березня - День Служби безпеки України, Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти
  • 26 березня - День Національної гвардії України
  • 27 березня - Година Землі, Міжнародний день театру, Песах (єврейська Пасха починає святкуватися від заходу сонця)
  • 28 березня - перехід на літній час
Календар вихідних на березень 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Аліна Вишневська