Березень знаменує початок весни й нового життя у природі, з його настанням усі очікують бажаного тепла. До того ж перший місяць весни подарує нам додатковий день для відпочинку.
Вихідні у березні 2021 року
Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікТак, з першими теплими подихами весни прийде до нас Міжнародний жіночий день, який святкується 8 березня. Цього року жіноче свято припадає на понеділок, тож цей день буде в Україні офіційним вихідним.
Березень традиційно налічує 31 день. Наступного місяця, зокрема, буде 4 суботи та 4 неділі, які є вихідними днями. З урахуванням додаткового вихідного, українці загалом отримають 9 днів для відпочинку. А 22 дні будуть робочими.
Основні свята та пам’ятні дати березня 2021
- 1 березня - Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету, День "Нуль дискримінації"
- 3 березня - Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи
- 6 березня - Вселенська батьківська субота
- 7 березня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
- 8 березня - Міжнародний жіночий день, початок Масниці
- 9 березня - Міжнародний день діджея, День народження Тараса Шевченка
- 12 березня - Міжнародний день сну
- 13 березня - День землевпорядника України
- 14 березня - Міжнародний день числа "Пі", Міжнародний день планетаріїв, День українського добровольця, Прощена неділя
- 15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів, початок Великого посту
- 17 березня - День святого Патрика, День мобілізаційного працівника в Україні
- 19 березня - День клієнта
- 20 березня - День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя
- 21 березня - Всесвітній день поезії, Міжнародний день лісів, День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення, Всесвітній день домашнього господарства, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день людини з синдромом Дауна, Міжнародний день лялькаря
- 22 березня - Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
- 23 березня - Всесвітній день метеоролога
- 24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв
- 25 березня - День Служби безпеки України, Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти
- 26 березня - День Національної гвардії України
- 27 березня - Година Землі, Міжнародний день театру, Песах (єврейська Пасха починає святкуватися від заходу сонця)
- 28 березня - перехід на літній час
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