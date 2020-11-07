Сьогодні відзначають Всесвітній день чоловіків.

Всім відомо, що 8 березня жінки відзначають Міжнародний жіночий день. Однак не всі знають, що чоловіча половина людства теж відзначає своє свято - і не один, а цілих два рази на рік! У листопаді святкують Всесвітній день чоловіків і Міжнародний день чоловіків.

У цей день заведено вітати всіх представників чоловічої статі, дарувати їм подарунки і підтримувати їх компліментами.

Історія свята

Ідея свята - в моральній підтримці чоловіків і їх натхненні. Письменник Джордж Кіндел висловив думку, що чоловічий гормон тестостерон підвищує агресивність і нервозність. Він запропонував ввести премію для видатних чоловіків, яка дозволить чоловікам розкрити себе у творчості, мистецтві, політиці та науці. Лауреатами премії стануть гідні чоловіки, які змінюють світ без насильства. Премія вручалася до 2006 року, а разом з нею з'явилася ідея відзначати День чоловіків.

Організувати свято чоловіків запропонував Михайло Горбачов. Його ідею підтримала ООН. У 2000 році Всесвітній день чоловіків був заснований з ініціативи керівництва відділення ООН у Відні. Відзначали свято в першу суботу листопада, яка цього року випаде на 7 листопада.

Міжнародний чоловічий день

Ще одне свято чоловіків відзначається в другій половині листопада. Міжнародний чоловічий день 19 листопада був заснований з метою привернути увагу до дискримінації чоловіків у галузі суспільного права та батьківства, а також до проблем чоловічого здоров'я.

Привітання з Днем чоловіків

Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків. Бажаю бути завжди на висоті, підкорювати небувалі вершини, впевнено прагнути до своєї мрії, залишатися непохитним при будь-якому розкладі життя, сподіватися тільки на краще і вірити у свою удачу!

Прекрасний чоловік, батько, сім'янин –

Про це всі знають, ти такий один.

Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,

По правді сказати – відпочивай.

Кар'єри тобі бажаю крутої,

Від рідних поваги й доброї долі!

Бути улюбленцем удачі

Побажаю на додачу,

Бадьорість духу не втрачати

І в усьому процвітати!

Хочу привітати всіх наших найсильніших, розумних, красивих, чесних, енергійних, цілеспрямованих чоловіків з їх святом — Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю вам здоров'я, гарного настрою, благополуччя, добра, миру, радості, натхнення, щастя і здійснення мрій!

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Автор: Катерина Пулатова