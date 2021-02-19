Сьогодні відзначається річниця затвердження тризуба як державного символу України.

19 лютого 1992 року, Верховна Рада України затвердила тризуб як Малий герб України, визначаючи його головним елементом великого Державного Герба України. Сьогодні 28-а річниця встановлення державного символу. Золотий тризуб на синьому фоні можна знайти на листівках УПА, гербі УНР та на одязі мітингуючих проти радянського режиму.

Історія тризуба як українського герба

Тризуб має тисячолітню історію. У давні часи це був знак Рюриковичів, пізніше він став гербом УНР як символ соборності українських земель. В XX столітті тризуб уособлював боротьбу українців за незалежність та був заборонений Радянським Союзом.

24 червня 1991 року був оголошений конкурс щодо створення Державного герба. Жюрі розглянули понад 200 варіантів, серед яких 192 містили різні зображення тризуба. В конкурсі перемогла робота історика-геральдиста Андрія Гречила та художника Івана Турецького в стилі князя Володимира, адже саме він об'єднав українські землі.

Привітання з Днем герба України

Український тризуб уособлює для нас зв’язок поколінь, прагнення народу до власної державності. Обравши знак Володимира Великого за національний символ, українці чітко означили власне коріння та історичне правонаступництво наших державних утворень. Тризуб - це символ нашої незалежності, гордості та жаги до волі. Тож шануймо його!

Вітаю вас з Днем державного герба України! На шевронах українських бійців, які захищають сьогодні нашу державу від російської агресії, знову, як і століття тому, зображено тризуб. Вже багато століть наш герб єднає українців та надає нам сил. Це символ держави, що пройшов довгий і водночас трагічний шлях, з яким український народ утверджував віковічну мрію про державність, соборність і незалежність.

Вітаю Вас із цим визначним днем! Будьмо гідними нашої історії і тих завдань, які стоять перед Українською Державою сьогодні! Для сучасного покоління українців Тризуб – це символ з великим змістом. Не даремно вважається, що у ньому зашифроване слово «Воля». І нехай цей прапор і надалі гордо майорить поміж прапорів європейських держав як символ країни, що обрала демократичний шлях розвитку!

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Автор: Катерина Пулатова