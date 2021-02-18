Тризуб має прадавні корені, проте досі немає єдиної думки щодо походження і тлумачення цього знака.

Державний герб України – один із трьох офіційних символів, крім прапора і гімну. Він презентує певну країну як суверенну незалежну державу, є офіційною емблемою, що зображується на офіційних документах, печатках, грошах.

Яким є Державний герб України

Читайте такожКонституція України: повний текст Основного законуДержавний герб України складається з Малого та Великого гербів. Малим Державним гербом, відповідно до Конституції України, є золотий тризуб на синьому щиті, затверджений Верховною Радою України 19 лютого 1992 року.

Великий Герб України певний час перебував на стадії розробки. Наприкінці 2020 року було визначено найкращий його ескіз. У разі затвердження великий Державний герб України застосовуватиметься у вузькій "сфері", основним же залишатиметься малий Державний герб України.

Державний герб України: історія символу

Тризуб є стародавнім символом, який зустрічався на нашій території з найдавніших часів. Його найдревніше зображення, знайдене археологами, датується X століттям. Зображення тризуба археологи знаходять на монетах, посуді, печатках, якими скріплювалися міжнародні договори, укладені Київською Руссю.

Саме тризуб став спадкоємним геральдичним знаком для нащадків князя Володимира Великого. Сам же князь київський Володимир Святославович карбував його на монетах, де з одного боку зображувався портрет володаря, а з іншого – тризуб.

Традиція використання тризуба як герба веде свій початок із 1918 року, коли він став державним гербом Української Народної Республіки.

У ХХ столітті тризуб як символ репрезентував різні політичні організації. Так, на емблемі Організації українських націоналістів був тризуб із мечем на місці середнього "зуба". А в Українській повстанській армії тризуб зображався на нагородах та бофонах (грошові знаки), а також з’являвся у друкованих виданнях та на плакатах.

Таким чином, ставши Державним гербом сучасної України, тризуб символізує тяглість і спадкоємність традицій нашої території.

Державний герб України – що означає тризуб

Нині існує багато різноманітних гіпотез стосовно походження й значення тризуба, однак жодна із них не дає повного та вичерпного трактування.

Читайте такожДень рідної мови 2021: історія виникнення, коли та як святкують в УкраїніСеред версій тлумачення є, зокрема, те, що це древній релігійний знак, тризубець, підсвічник-трикірій, сокіл, якір, житній колос, лук зі стрілою, корона, триєдина жертва в ім’я перемоги життя над смертю, верхівка скіпетра візантійського або скіфського царя. Є також гіпотеза, що це знак триєдинства світу та поєднання символів поширених колись культів сонця і якоря.

Дехто намагається тлумачити тризуб як монограму, вважаючи, що це перші літери імені Володимир. А хтось вбачає у ньому зашифроване слово "Воля".

Тож, тризуб продовжує вабити й спонукати до пошуків істини, розуміння таємниць предків та того, що ж означає цей давній символ.

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Автор: УНІАН