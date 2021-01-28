Милі вітальні картинки на найліпші побажання з нагоди іменин для всіх Олен.

Сьогодні, 28 січня, свій День ангела святкують жінки, дівчата та дівчатка на ім’я Олена. Церква цього дня згадує великомученицю Олену.

Читайте такожСвята у лютому: які дати відзначатимуть українці в третій місяць зимиІм'я Олена походить від ймення грецького бога сонця Геліоса. У перекладі з грецької воно означає "сонячне світло" або "сонячний промінь". Також ім'я Олена можна інтерпретувати як "факел", "вогонь", "світла", "сяюча", "сонячна", "вогненна", "обрана".

Вважається, що Олена – дуже активна дівчина з безліччю інтересів та амбіцій. Водночас вона дуже мрійлива й наївна.

УНІАН зібрав найкращі привітання з Днем ангела Олени у віршах та прозі, а також у красивих картинках і листівках.

Привітання з Днем Олени у віршах і прозі

***

Святкує Ангел, там поміж зірок

Сьогодні свято гарне і шалене.

А ми вітаєм нині всіх жінок

З прекрасним, гарним іменем – Олена.

Хай Ангел захищає від тривог

Від лиха і біди оберігає.

Хай щастя шле всемилостивий Бог,

І завжди у житті допомагає!

***

Життя – театр, і ми на сцені,

Роль у кожного своя.

Я хочу, щоб ти, Олена,

У житті примою була.

Кожен день, щоб став дебютом,

І завжди щоб був аншлаг,

Світ з тобою щохвилини

Кожен свій звіряє шаг!

***

Олена – прекрасне ім'я,

Сяє на небі зіркою,

Сьогодні, завжди і відтепер

Нехай ангел твій буде з тобою.

Нехай біди тебе залишають,

А щастя повіє теплом,

Нехай небо тебе охороняє,

І радість приходить в твій дім!

***

Оленочко, вітаю тебе з Днем ангела! Щиро бажаю справжнього жіночого щастя. Щоб твої очі завжди усміхалися, а серце випромінювало гармонію. Будь завжди красивою і привабливою. Здоров'я, достатку й насолоди від життя!

***

Вітаю тебе, Оленко, і бажаю завжди сяяти щасливою усмішкою "на мільйон", бути щасливою і коханою. Нехай щоранку радує тебе прекрасним зображенням у дзеркалі, нехай кожен день буде неймовірно успішним і позитивним, а вечорами нехай до тебе приходить романтика та задоволення!

***

З Днем ангела Олену вітаю,

Всіх благ земних бажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

З днем ангела, Олено!

Завжди будь доброю, милою

І незвичайною,

І неймовірно щасливою!

Посмішка нехай сяє,

Як яскравий промінчик сонця,

Дні радість наповнює,

Як краплі глиб колодязя!

***

Побажання для Олени:

Щоб не тиснули лабутени,

Щоб любили бізнесмени,

Щоб зникли всі проблеми.

Посміхатися й сміятися,

Боротися і не здаватися!

***

Олено – ти найсвітліше, що є в житті. Бажаю тобі бути щасливою і відшукати в житті саме те, що тобі потрібно. Нехай твої заняття будуть цікавими, люди навколо ніколи не розчаровують, а радість завжди та всюди оточує тебе. Радій кожному дню!

***

Вітаю тебе, Оленко, з Днем ангела! Бажаю завжди бути не просто красивою і премудрою, а неймовірно талановитою, геніальною і чарівною. Нехай тебе постійно оточує турбота близьких, любов і радість, нехай у всьому тобі щастить і всюди супроводжує успіх!

З Днем ангела Олени – картинки й листівки

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Автор: УНІАН