Сьогодні, 28 січня, свій День ангела святкують жінки, дівчата та дівчатка на ім’я Олена. Церква цього дня згадує великомученицю Олену.
Читайте такожСвята у лютому: які дати відзначатимуть українці в третій місяць зимиІм'я Олена походить від ймення грецького бога сонця Геліоса. У перекладі з грецької воно означає "сонячне світло" або "сонячний промінь". Також ім'я Олена можна інтерпретувати як "факел", "вогонь", "світла", "сяюча", "сонячна", "вогненна", "обрана".
Вважається, що Олена – дуже активна дівчина з безліччю інтересів та амбіцій. Водночас вона дуже мрійлива й наївна.
УНІАН зібрав найкращі привітання з Днем ангела Олени у віршах та прозі, а також у красивих картинках і листівках.
Привітання з Днем Олени у віршах і прозі
***
Святкує Ангел, там поміж зірок
Сьогодні свято гарне і шалене.
А ми вітаєм нині всіх жінок
З прекрасним, гарним іменем – Олена.
Хай Ангел захищає від тривог
Від лиха і біди оберігає.
Хай щастя шле всемилостивий Бог,
І завжди у житті допомагає!
***
Життя – театр, і ми на сцені,
Роль у кожного своя.
Я хочу, щоб ти, Олена,
У житті примою була.
Кожен день, щоб став дебютом,
І завжди щоб був аншлаг,
Світ з тобою щохвилини
Кожен свій звіряє шаг!
***
Олена – прекрасне ім'я,
Сяє на небі зіркою,
Сьогодні, завжди і відтепер
Нехай ангел твій буде з тобою.
Нехай біди тебе залишають,
А щастя повіє теплом,
Нехай небо тебе охороняє,
І радість приходить в твій дім!
***
Оленочко, вітаю тебе з Днем ангела! Щиро бажаю справжнього жіночого щастя. Щоб твої очі завжди усміхалися, а серце випромінювало гармонію. Будь завжди красивою і привабливою. Здоров'я, достатку й насолоди від життя!
***
Вітаю тебе, Оленко, і бажаю завжди сяяти щасливою усмішкою "на мільйон", бути щасливою і коханою. Нехай щоранку радує тебе прекрасним зображенням у дзеркалі, нехай кожен день буде неймовірно успішним і позитивним, а вечорами нехай до тебе приходить романтика та задоволення!
***
З Днем ангела Олену вітаю,
Всіх благ земних бажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
З днем ангела, Олено!
Завжди будь доброю, милою
І незвичайною,
І неймовірно щасливою!
Посмішка нехай сяє,
Як яскравий промінчик сонця,
Дні радість наповнює,
Як краплі глиб колодязя!
***
Побажання для Олени:
Щоб не тиснули лабутени,
Щоб любили бізнесмени,
Щоб зникли всі проблеми.
Посміхатися й сміятися,
Боротися і не здаватися!
***
Олено – ти найсвітліше, що є в житті. Бажаю тобі бути щасливою і відшукати в житті саме те, що тобі потрібно. Нехай твої заняття будуть цікавими, люди навколо ніколи не розчаровують, а радість завжди та всюди оточує тебе. Радій кожному дню!
***
Вітаю тебе, Оленко, з Днем ангела! Бажаю завжди бути не просто красивою і премудрою, а неймовірно талановитою, геніальною і чарівною. Нехай тебе постійно оточує турбота близьких, любов і радість, нехай у всьому тобі щастить і всюди супроводжує успіх!
З Днем ангела Олени – картинки й листівки
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