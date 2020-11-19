Сьогодні у всьому світі відзначають свято, присвячене чоловічій половині людства.

19 листопада в усьому світі відзначається Міжнародний чоловічий день - свято, присвячене підтримці чоловіків усього світу і висвітленню чоловічих проблем.

Історія свята

Вперше це свято відзначили в Мальті в 1996 році, а велику популярність він знайшов в невеликій острівній державі Тринідад і Тобаго.

У 1999 році доктор Джером Тілуксінгх з Університету Вест-Індії виступив з ініціативою створити день чоловіків: «Я зрозумів, що жоден день не є чоловічим... Деякі скажуть, що є День батька, але як щодо хлопчиків, підлітків і чоловіків, які не є батьками?»

Днем для свята доктор вибрав 19 листопада - день народження його тата. Міжнародний чоловічий день був визнаний світовим співтовариством і з того часу відзначається в більш ніж 80 країнах.

Мета свята: підтримати чоловіків усього світу та звернути увагу на проблеми та дискримінацію чоловіків у різних соціальних та правових сферах. Автори свята хотіли відзначити чоловічий позитивний внесок у суспільство, державу, сім'ю, шлюб; підняти питання чоловічого здоров'я і благополуччя; і створити світ, де чоловіки і жінки будуть рівні і щасливі.

У цей день заведено вітати батьків, братів, синів та інших родичів, колег, друзів і знайомих чоловічої статі.

Привітання та листівки з чоловічим днем

Настав Всесвітній день чоловіків.

Щоб кожен день був бездоганний,

Для смутку не було причин,

Щоб долею був нездоланий,

Щоб вистачало кожен раз,

Сил для успішних починань,

Щоб кожен день і усяк час

Давав плоди твоїх старань!

У Міжнародний день чоловіків

Щоб все збулось, що побажав!

Завжди будь номером один,

Хвороб і бід щоб ти не знав!

Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,

По правді сказати – відпочивай.

Кар'єри тобі бажаю крутої,

Від рідних поваги й доброї долі!

Тебе вітаємо зі святом,

Багато теплих побажань

Нам всім хотілося б сказати,

Не мав щоб ти страждань,

Багато мужності і сили,

Щоб розважатися ти міг,

Жінки тебе щоби любили,

Щоб був в житті щасливий сміх,

Здоров’я, радості, достатку,

Удачі — щоб на кожень день,

Щоб в грошах не відчував ти недостатку,

Щоб випадали навіть із кишень!

У Міжнародний чоловічий день я бажаю тобі сміливості, сили волі, оптимізму, рішучості, завзятості, стійкості, чоловічої чарівності, відмінного почуття гумору і внутрішньої впевненості. Будь успішним чоловіком, щасливою людиною, хорошим другом і вірним партнером у відносинах. Нехай все у твоєму житті складає так, як ти хочеш і нехай ті, хто тобі доріг, люблять тебе і піклуються про тебе.

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Автор: Катерина Пулатова