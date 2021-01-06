Сьогодні відзначається свято Різдва Христового.

Різдво Христове - це найважливіше свято для всіх християн, присвячене народженню Ісуса Христа від Діви Марії. Різдвяні свята починаються зі Святвечора 6 січня і закінчуються Хрещенням Господнім. Після Святвечора вночі діти колядують по сусідніх будинках, а дорослі приходять вшанувати народження Ісуса у плоті на церковному богослужінні. УНІАН підготував для вас привітання у віршах і прозі з Різдвом, які ви можете відправити друзям і близьким.

Привітання З Різдвом 2021

Вам різдвяні шлю вітання,

Побажання довгих літ.

Хай гаряча віра в серці

Весь розтопить смутку лід.

Хай Господь дає натхнення

В праці і коханні,

Сповняться хай безперечно

Всі ваші бажання.

Гроші водяться хай в хаті,

Хай щастить вам у житті,

Дні яскраві хай спливають

В мирі лиш і доброті.

Вечір Різдвяний тихенько ступає,

Кожного зірка вечірня вітає.

Щастя у серце всім подарує,

Дзвіночок добра на віконці чарує.

Янгол різдвяний хай вас поцілує,

Кожного чує, від горя вартує.

В серці у кожного свічку добра

Хай береже, щоб не згасла вона.

З Різдвом Христовим! З щастям у родині!

Хай буде радісно дорослому й дитині.

Зважайте ви на добрі й чесні вчинки,

Бо прийде час і будуть з них обжинки.

Як Дух Святий зайде до Вас в господу,

Дарунки принесе всьому народу,

Благословення всім з небес дарує,

Ви будьте щирі, бо Різдво віншує!

У різдвяний вечір славний

Щастя побажаю я.

Щоб удача вам сприяла,

Не хворіла щоб сім’я.

Дім хай буде ваш багатим,

Ситним буде стіл завжди,

Віра хай відводить смуток,

Захистить вас від біди.

З прекрасним та святим Різдвом!

Святковий стіл нехай з вином

Чекає в затишній оселі,

Хвилини радісні й веселі!

Бо ж народився Божий син,

Врятує від гріха всіх він.

Давайте славити й радіти,

Щасливо й дружно в світі жити!

Здоров’я вас хай не підводить,

Хай на городі гарно вродить,

Лунає сміх у вашій хаті.

Щасливі будьте та багаті!

Різдво хай казку подарує,

Серце спокій блаженний відчує.

Хай прославляється це свято,

Колосся й хліба буде у домі багато.

Хай кожен буде здоровим,

А щастя — обов’язковим.

Щоб люди людей шанували,

Божі настанови не забували.

Настала мить наповнена любов’ю,

Вона дарує радість та тепло,

Святкує весь народ Різдво Христове,

З душею чистою як прозоре скло.

Хай принесе у кожен дім натхнення,

В оселі хай панує злагода завжди,

Веселим, файним буде повсякдення,

І шляхом вірним люди мають йти.

Вітаю всіх з Різдвом Христовим, з щирим бажанням, щоб світло надії, освітлене немовлям Ісусом в день його чудесного народження, ніколи не переставало висвітлювати ваш шлях. Мої найкращі і теплі побажання, зі святом!

Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю не підпускати до себе злість і хвацько, бажаю з надією і радістю серця зустрічати кожен день! Нехай твоя зірка сяє яскраво, нехай життя радує тебе подарунками і добрими людьми. Бажаю здоров'я тобі і твоїй родині, бажаю любові, удачі і Божої милості!

Вітаю зі світлим святом Різдва! Бажаю миру, добра і достатку в кожен будинок! Нехай найрадісніші почуття переповнюють душу в цей чудовий день! Хочеться побажати тільки добрих чудес, неземного щастя і виконання всіх благих бажань!

З Різдвом Христовим. Нехай яскрава зоря на небі запалить яскраву надію у твоєму серці, нехай від тебе відстануть всі недуги і печалі. Бажаю жити, любити своє життя, прагнути тільки до хорошого, робити тільки добре і ніколи не знати ніякого лиха.

***

Різдво Христове - неймовірно світле свято, тому я бажаю, щоб твої помисли і вчинки завжди були такими ж чистими і світлими! Бажаю, щоб Господь благословив тебе і оберігав від усіх бід! Нехай щастя завжди панує у твоєму серці, а віра в — душі! Бажаю усіляких благ, удачі і достатку!

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Автор: Катерина Пулатова