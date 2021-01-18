Наближається одне з найбільших християнських свят – Водохреще (Хрещення Господнє або Богоявлення). Передує цьому святу важливий день, який має назву Щедрий вечір.
Читайте такожЩедрий вечір 2021: коли та як святкують, що можна й заборонено робитиСаме сьогодні ввечері, 18 січня, християни східного обряду намагаються віддалитися від суєти й підготуватися до великого свята Водохреща. Історія Щедрого вечора нерозривно пов’язана із самим днем Хрещення Господнього у водах річки Йордан.
Загалом вечір перед Водохрещем у народі має багато назв – Навечір’я Хрещення, Щедрий вечір, Водохресний Святвечір, Голодна кутя. Люди починають вітати один одного з Водохресним Святвечором. УНІАН зібрав найліпші побажання у віршах і прозі, а також вітальні картинки та листівки.
Привітання зі Щедрим вечором у віршах і прозі
***
День сьогодні незвичайний,
Нині свято – Щедрий Вечір.
Всюди сміх, тепло, посмішки,
Ллються пісні нескінченно.
Нехай це свято подарує
Вам любов і процвітання.
Вікна ваші прикрасить
Всі морозними квітами.
***
Я у святвечір вам Водохресний
Хочу побажати добра,
Щоб змила всі негаразди
Завтра чиста вода.
Нехай родина живе щасливо,
Віри міцної вам в серцях,
Нехай Господь дає вам сили
І подарує блиск в очах.
***
Бажаю вам на Щедрий вечір,
Як будете лежати десь на печі,
Щоби звалились вам на плечі,
Долари, євро й інші непотрібні речі!
***
У Водохресний Святвечір від щирого серця бажаю щирих почуттів і світлої радості, доброго дива і благополуччя, щедрих подарунків і затишної сімейної атмосфери, міцного здоров'я і великого щастя!
***
Нехай другий Щедрий вечір і Йордан принесуть вам багато радості, розбудять надії, йорданська водиця окропить любов’ю та дарує міцне здоров’я! Вітаю з прийдешнім Хрещенням Христовим!
***
Бажаємо багато щастя,
Кохання нестримного, безтурботного.
Нехай привітання до вас примчаться
У прекрасне свято Щедрий вечір.
Живіть у світі без обманів
Даруйте близьким радість, ласку.
Бажаємо вам розуміння
І життя довге і прекрасне.
***
У Водохресний святвечір тебе вітаю,
Адже скоро настане вже торжество.
Усмішок прекрасних і яскравих бажаю,
Щоб серце любов'ю чудовою цвіло.
Нехай Ангели будуть всюди з тобою,
Нехай захистять від лиха небеса,
Нехай всі дні і ночі блищать спокоєм
І до щастя веде нехай Хрещення пора.
***
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився,
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну.
***
У Щедрий вечір бажаю світлих відчуттів щастя і кохання, доброї надії в серці та радості в душі, міцної і дружної родини, поваги та успіхів на життєвому шляху, благодаті й достатку в домі.
***
У цей особливий, наповнений святістю день, мені б хотілося побажати тобі гармонії, душевного умиротворення, спокою та ідилії. Нехай небеса оберігають твою душу, а ангели зберігають твій дім від зла і бід. З Щедрим Вечором та з Йорданською вечерею тебе, не втрачай віри у краще, і вона неодмінно допоможе в скрутну хвилину.
Зі Щедрим вечором 2021 – картинки та листівки
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