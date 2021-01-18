Щирі віршовані та прозові привітання з Навечір’ям Хрещення, а також картинки з нагоди свята.

Наближається одне з найбільших християнських свят – Водохреще (Хрещення Господнє або Богоявлення). Передує цьому святу важливий день, який має назву Щедрий вечір.

Читайте такожЩедрий вечір 2021: коли та як святкують, що можна й заборонено робитиСаме сьогодні ввечері, 18 січня, християни східного обряду намагаються віддалитися від суєти й підготуватися до великого свята Водохреща. Історія Щедрого вечора нерозривно пов’язана із самим днем Хрещення Господнього у водах річки Йордан.

Загалом вечір перед Водохрещем у народі має багато назв – Навечір’я Хрещення, Щедрий вечір, Водохресний Святвечір, Голодна кутя. Люди починають вітати один одного з Водохресним Святвечором. УНІАН зібрав найліпші побажання у віршах і прозі, а також вітальні картинки та листівки.

Привітання зі Щедрим вечором у віршах і прозі

***

День сьогодні незвичайний,

Нині свято – Щедрий Вечір.

Всюди сміх, тепло, посмішки,

Ллються пісні нескінченно.

Нехай це свято подарує

Вам любов і процвітання.

Вікна ваші прикрасить

Всі морозними квітами.

***

Я у святвечір вам Водохресний

Хочу побажати добра,

Щоб змила всі негаразди

Завтра чиста вода.

Нехай родина живе щасливо,

Віри міцної вам в серцях,

Нехай Господь дає вам сили

І подарує блиск в очах.

***

Бажаю вам на Щедрий вечір,

Як будете лежати десь на печі,

Щоби звалились вам на плечі,

Долари, євро й інші непотрібні речі!

***

У Водохресний Святвечір від щирого серця бажаю щирих почуттів і світлої радості, доброго дива і благополуччя, щедрих подарунків і затишної сімейної атмосфери, міцного здоров'я і великого щастя!

***

Нехай другий Щедрий вечір і Йордан принесуть вам багато радості, розбудять надії, йорданська водиця окропить любов’ю та дарує міцне здоров’я! Вітаю з прийдешнім Хрещенням Христовим!

***

Бажаємо багато щастя,

Кохання нестримного, безтурботного.

Нехай привітання до вас примчаться

У прекрасне свято Щедрий вечір.

Живіть у світі без обманів

Даруйте близьким радість, ласку.

Бажаємо вам розуміння

І життя довге і прекрасне.

***

У Водохресний святвечір тебе вітаю,

Адже скоро настане вже торжество.

Усмішок прекрасних і яскравих бажаю,

Щоб серце любов'ю чудовою цвіло.

Нехай Ангели будуть всюди з тобою,

Нехай захистять від лиха небеса,

Нехай всі дні і ночі блищать спокоєм

І до щастя веде нехай Хрещення пора.

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився,

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну.

***

У Щедрий вечір бажаю світлих відчуттів щастя і кохання, доброї надії в серці та радості в душі, міцної і дружної родини, поваги та успіхів на життєвому шляху, благодаті й достатку в домі.

***

У цей особливий, наповнений святістю день, мені б хотілося побажати тобі гармонії, душевного умиротворення, спокою та ідилії. Нехай небеса оберігають твою душу, а ангели зберігають твій дім від зла і бід. З Щедрим Вечором та з Йорданською вечерею тебе, не втрачай віри у краще, і вона неодмінно допоможе в скрутну хвилину.

Зі Щедрим вечором 2021 – картинки та листівки

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Автор: Аліна Вишневська