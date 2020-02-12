Еліна Іващенко: Завжди знала, що хочу поїхати на "Євробачення" від України. І, як мінімум, увійти в п’ятірку фіналістів

Залишилося кілька днів до другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020. Вже 15 лютого друга вісімка учасників змагатиметься за право представляти Україну на сцені в Роттердамі. Переможців та фіналістів визначатимуть телеглядачі спільно з членами журі. Під номером три на сцену вийде молода українська співачка з Броварів Еліна Іващенко з власною піснею «Get up». Продюсер Ігор Кондратюк раніше заявив, що таких сильних пісень у Нацвідборі не було з моменту участі Джамали.

В останні дні перед півфіналом співачка активно готується до виступу, нехтуючи сном та обідом, чергує прогони виступу та інтерв’ю. УНІАН перехопив її після ранкового ефіру, щоб поговорити про залаштунки підготовки до престижного пісенного конкурсу.

Спостерігаючи зі сторони, здається, що ваш творчий шлях складався тільки з успіхів та перемог – третій сезон шоу «Голос-діти», десятий сезон «Х-фактору», безліч фестивалів та конкурсів. Чи були поразки, які б вибивали з колії та примусили сумніватися у своєму таланті?

Проект «Голос. Діти», про який ви згадали, багато чого дав мені. У мене була велика популярність, в п'ятнадцять років почала працювати. Після нього відбувалося багато цікавого, але десь через півтора-два роки, пік почав спадати… Я зрозуміла, що не змогла на ньому втриматися. На той момент не знала, що робити, і як рухатися далі, за що вчепитися. Напевно, це можна назвати музичною кризою, яка стала для мене випробуванням. Втім, згодом все здолала.

Завдяки «Х-фактору»?

Чорноморським іграм. Там я не тільки взяла Гран-прі, але познайомилася з багатьма чудовими людьми. Фестиваль мотивував рухатися далі.

Немало переможців пісенних шоу та конкурсів все одно «зникають» з обрію. Боялися цього? Що вам дозволило цього уникнути?

Так, певно, тому була ця криза. Втім, біля мене завжди є люди, які підбадьорюють. Мої близькі, друзі та команда, завдяки яким я зараз тут, а не вдома. Зараз плідно співпрацюю з продюсером Вадимом Лисицею, тому з екранів телевізору та просторів інтернету не зникну (посміхається). Також є велика команда, стилісти, постановники, піар-менеджери.

Ви колись розповідали, що надихнулися виступом Melovin на «Євробаченні». Це тоді захотіли взяти участь у Нацвідборі?

Це було раніше років на сім (сміється). Звісно, коли була маленькою, то не дивилася кожен випуск Нацвідбору на «Євробачення». Однак, завжди знала, що хочу поїхати на цей конкурс від України та не підвести нашу державу. Тому для мене «Євробачення» – це не просто конкурс, в якому хочу знову перемогти (як багато хто пише). Це мотивація гідно представити нашу державу. Як мінімум, бути в п'ятірці. Як максимум – привезти перемогу в Україну.

Поговоримо про те, що відбувається за лаштунками Нацвідбору. Що найважче для вас?

Відверто кажучи, дуже великих проблем з постановкою чи взагалі з підготовкою до мого виступу не було. Але ми багато думали про задум самої пісні. Бо вона загально мотиваційна, але ми хотіли б розказати про окрему проблематику. Тому вирішили підіймати достатньо серйозну проблему нашого суспільства – це буде тема захисту прав людини, жіночий напрям. Поки це єдине, про що можу сказати. Номер побачите вже в цю суботу, 15 лютого.

Читала, що в мережі вам «закидають» про юний вік: «Тільки 18 років, наймолодша учасниця…»

До речі, серед хейтерських коментарів насправді найменше щодо віку. Але я навчилася себе тримати в руках і концентруватися тільки на своєму шляху. Для мене вік взагалі не є проблемою. Бо вважаю його не важливим. В будь-якому віці людина може робити все, що хоче. Навіть у сімдесят років можна прийти та виграти «Євробачення».

«Я не буду спати, я буду вчитися, буду працювати, щоб стати кращою», – сказали ви якось після виступу на сцені «Х-фактора». Скільки спите зараз?

Годин шість. Хоча, люблю поспати. А підйоми о п'ятій чи шостій годині ранку – це для мене випробування. Ми навіть колись з Вадимом, продюсером, про це говорили. Але він зауважив, мовляв, ти знала, на що йдеш, сама захотіла бути артистом. Насправді, я це розумію (посміхається).

А поїсти нормально час ще є?

Зараз після ефіру хотіла перекусити, але не вийшло (сміється).

Вибачте, не можу відпустити, бо маю ще кілька питань. Колись на «Голосі» ви неймовірно виконали пісню «1944», з якою Джамала виграла «Євробачення». Тепер берете участь у Нацвідборі. Певно, знайшлись ті, хто вас з нею порівнює?

До речі, не знаю. Бо мені такого ніхто не казав. Можливо, хтось знаходить в нас щось схоже. Але я цього не бачу. Втім, мене часто порівнюють з Адель. Мені приємні ці порівняння, але не хотіла б бути на когось схожою.

Про вашу пісню «Gеt up» Ігор Кондратюк сказав, що таких пісень на Нацвідборі не було після участі Джамали. Такий відгук додає сил чи страху?

Ці його слова на всю країну навіть трошки збентежили. Адже тепер можу або краще заспівати, або хоча б на рівні (посміхається). Насправді, відчуваю велику відповідальність. Повторюсь, що для мене Нацвідбір – це не просто конкурс, де зможу показати свою пісню та далі десь виступати. Ймовірна участь у «Євробаченні» для мене – це спроба нарешті гідно представити Україну. Звісно, всі конкурсанти, які їхали від України на конкурс, гідні. Але, відверто кажучи, ситуації минулих років навколо конкурсу мені не зрозумілі.

Що саме ви маєте на увазі?

Історія з MARUV та інші. Особисто я дуже серйозно ставлюся до питання участі у конкурсі, хочу, щоб цього року все було чітко. Щоб нарешті у «Євробаченні» взяла участь вісімнадцятирічна дівчина (сміється).

Джамала пригадувала, як їй було важко за лаштунками шоу через провокації від російських ЗМІ. Готові до такого?

Я знаю, на що йду, та які питання мені можуть ставити. Мені нічого приховувати, я готова до глядача, не боюся критики та жодних підступів.

Для українського виконавця є якісь табу на спілкування з російськими ЗМІ під час конкурсу?

Таких правил немає, бо ми всі вільні люди та спілкуємося тими мовами, якими хочемо. Проте, особисто я найчастіше на інтерв'ю, на телебаченні, в інтернеті і взагалі говорю українською мовою. Я так звикла.

Зазвичай, кожен співак асоціюються у глядача з певною з піснею. «Get up» – пісня вашого авторства. Але чи це саме та пісня, з якою ви хотіли б асоціюватися?

А чому ні? Я вважаю цю пісню дуже гідною, з нею не соромно представляти країну і не соромно заявляти про себе, як артист.

Тіна Кароль була вашою наставницею на шоу «Голос», і вже за кілька днів вона займе крісло судді Нацвідбору. Як морально до цього ставитеся?

Нейтрально. Бо я така сама учасниця, як інші. Так, Тіна Кароль була моєю наставницею в «Голосі». І це велике досягнення в моєму житті. Однак, на Нацвідборі це немає жодного значення, я не матиму від неї привілеїв. Навпаки, можливо, вона навіть прискіпливіше буде до мене ставитися.

Але я розумію, що частина глядачів думатимуть про підставу, якщо вона мене похвалить. Бо найчастіше люди реагують не так, як є насправді.

Ви спілкуєтеся з Тіною?

Ми багато спілкувалися раніше. Після «Голосу» у неї був Всеукраїнський тур, потім вона почала більше займатися концертами, і наш зв'язок трошечки зник. Але ця людина дала мені можливість зробити перший крок у майбутнє. Буду дуже щасливою, якщо колись вийду на сцену разом з нею.

Під час підготовки продовжуєте працювати на «Нашому радіо»?

Так, а паралельно викладаю діткам вокал в Pavlik famiglia kid’s pr в Броварах з Сашею Павліком. Хоча зараз там рідко з'являюся, але дітки чекають.

Уявімо, що проходите далі. Берете на роботі відпустку?

Звісно, на «Х-факторі» було так само. Взагалі, мене в моїх прагненнях підтримують і на радіо, і Саша Павлік. Всі завжди кажуть: «Еліно, насамперед, ти співачка, а не радіоведуча, не викладач. Маєш йти своїм шляхом». Хоча бути радіоведучою – це великий досвід не просто спілкування на інтерв'ю, але й в повсякденному житті. Бо з'являється впевненість у своїй мові та взагалі у спілкуванні.

Когось можете назвати хрещеною мамою в контексті підтримки кар’єри співачки?

Хрещеної мами у мене немає, але є хрещений тато – Вадим Лисиця, з якими ми зараз працюємо. Це людина, яка дійсно дала слово і підтримала мене.

Ірина Шевченко