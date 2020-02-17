KHAYAT: Я не прочитав жодного коментаря щодо свого виступу. Пообіцяв собі, що не робитиму цього, бо можу щось прийняти дуже близько до серця

Днями відбувся другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020. В трійку фіналістів потрапив український співак і автор пісень KHAYAT. Для нього це вже друга спроба вибороти право представляти Україну на сцені престижного пісенного конкурсу. Адже минулого року співак вже брав участь у Нацвідборі, але не пройшов далі півфіналу. Нині артист зізнається: «Третього повернення не буде». Якщо у фіналі відбору, 22 лютого, він не зможе вибороти право представляти нашу країну в Роттердамі – на Євробаченні ставить «хрест».

«Люди хочуть бачити KHAYAT на цьому конкурсі», – так ви відповіли в одному з інтерв’ю напередодні Нацвідбору на питання, навіщо вам Євробачення. Що вкладаєте в ці свої слова?

Я вкладаю в ці слова те, що люди буквально мене кликали взяти участь у Нацвідборі. Мені реально писали дуже багато повідомлень в приват, в Instagram, на gmail, це питання неодноразово підіймалося на фан-зустрічах та на моїх перформансах. В якийсь період це звучало настільки часто, що я зрозумів, якщо мій глядач хоче мене бачити, я не маю права не йти.

В тому ж інтерв’ю ви сказали: «Третього повернення не буде». Тобто, якщо не їдете до Роттердама, на Євробаченні ставите «хрест»?

Саме так (посміхається).

Про що думали напередодні виступу у півфіналі – зараз або більше ніколи?

Я думав про те, аби не розчарувати глядача, не розчарувати Руслана Квінту, який мене вдруге покликав у цей відбір. Звичайно, не хотілося впасти в бруд обличчям перед Тіною Кароль, адже вона була моєю наставницею на «Голосі». Тобто, було декілька причин, через які я хвилювався.

Тіна порадила вам змінити візуальну складову номера та запросити в балет гурт Kazaky. Плануєте прислухатися?

Треба підігрівати інтерес, тому не буду спойлерити, подивіться мій номер (посміхається).

Але якісь сюрпризи від вас у фіналі будуть? Можливо, у хореографії чи вашому зовнішньому вигляді?

Будуть зміни у постановці, в принципі, у візуальній складовій номеру. Мій образ буде моєю роботою, як було і в півфіналі.

Чия думка про виступ була для вас більш важливою?

У мене нема такого, щоб думка когось з членів журі була поверх іншої. Всі відгуки та думки важливі, адже це був комплексний аналіз. Але мені дуже приємно, що Андрій Михайлович сказав про мій великий прогрес, бо це людина, яка бачила мене геть іншим минулого року. Мені дуже приємно, що йому сподобалася моя пісня.

Окрім журі, насамперед, до думки кого прислухаєтесь?

Знаєте, можливо, це погано. Але насамперед, я слухаю свій внутрішній голос.

«Я достатньо самокритичний хлопак, бо ніколи не буваю на 100% задоволений своєю роботою і знаю, що завжди можна зробити краще…», – так ви написали у себе в Instagram після півфіналу. Чим залишилися незадоволені?

Я стресував, трішки нервував. Коли потім вже передивлявся запис виступу, помітив, що спочатку був трішки розгублений. Потім увійшов в потрібний ритм, і все було добре. Однак, мені хотілось б більше впевненості, ще більше потужності від себе.

Ви зараз продовжуєте активно готуватися до фіналу чи матимете можливість перепочити, зустрітися з друзями?

Ні-ні, навіть не знаю, коли зустрінуся з друзями. Зараз дуже багато підготовки, багато часу йде на підготовку номера. Це період весь «на голках».

У коментарях вам радять попрацювати над англійською вимовою. Чи плануєте?

(сміється). Не думаю, що маю проблеми з англійською мовою. Це вам кажу, як людина, яка жила в США, і в якої вітчим англієць.

А які хейтерські коментарі вас особисто зачепили? Певно, читали, що люди пишуть…

Ви знаєте, я не прочитав жодного коментаря щодо свого виступу. Пообіцяв собі, що не робитиму цього, бо можу дуже близько до серця щось прийняти. Не хочу потрапити під негативний вплив, тому вирішив взагалі не читати. Команда читає, а я – ні.

Вони не розповідають чи ви чути не хочете?

Не хочу чути, так.

Раніше ви казали, що не можете говорити про конкуренцію на Нацвідборі, поки не почуєте пісні всіх учасників. На сьогодні ви всіх почули. Хто для вас більший конкурент?

Конкуренція – це така річ… Як взагалі показує голосування, все надзвичайно непередбачувано. Я не міряюсь музикою. Тим більше, кожен артист дуже вірить у свою пісню та вважає її найкращою. Тому це таке недоречне питання. Напевно, кожен на нього відповідає, мовляв, я сам собі конкурент.

Давайте так: якщо не ви станете переможцем, то кого б відправили представляти Україну?

(сміється). Ви знаєте, вже вилетіли всі, хто мені подобався з Нацвідбору.

Чим пояснюєте популярність змішання фольк-мотивів і електронної музики?

Напевно, люди втомилися від стандартної попси, хочуть свіженького та новенького. І тому такі жанри, як фолктроніка з часом підіймаються і стають більш популярними.

Уявіть себе дванадцятирічним. Щоб подумали, якби зустрілися із самим собою з майбутнього (нинішнім 22-річним артистом) та дізналися про свою популярність, творчу кар’єру?

Звичайно, я б зрадів, що в мене такі перспективи. Але, напевно, подумав, що це якась брехня або нісенітниці. Мені здається, що для дитини це взагалі якісь фантастичні речі. Ба більше, в той час я взагалі хотів стати лікарем-стоматологом.

Ірина Шевченко