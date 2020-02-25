Гурт Go_A: У нас була мрія, щоб на Євробаченні прозвучала пісня українською мовою. Ми її досягли. Зараз про поразку не думаємо, і якщо переможемо, взагалі буде прекрасно

Гурт Go_A на Національному відборі на Євробачення 2020, яке у цьому році проходитиме у Нідерландах, отримали найвищі бали як від суддів Нацвідбору, так і від глядачів. Однак в Україні не буває без скандалу. Пісню переможців Нацвідбору розкритикував їх колега по «цеху», лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. У соцмережах також гучно обговорюють слова пісні, в яких звучить ім’я «Ванюша», мовляв, в «жодному українському регіоні так Іванів не називали», і розганяють «зраду» про те, що гурту-переможцю бракує грошей на поїздку у Роттердам.

Тож вокалістка Go_A Катерина Павленко, перш за все, спростувала чутки про відсутність фінансів: «Нам поставили провокаційне питання, оскільки я була дуже схвильована, я на нього зреагувала, жартуючи. А насправді у нас все нормально. Суспільне мовлення фінансує всю поїздку, вони зацікавлені, щоб Україна була представлена достойно».

Засновник Go_A, музикант Тарас Шевченко додав, що здивований, звідки взагалі пішли чутки про гроші. Оскільки самі артисти ще не підготували свій номер для виступу у Нідерландах, тому не знають скільки саме грошей доведеться витратити на постановку. Сцену, на якій вони будуть виступати, їм показали тільки вчора. І тепер в них є два тижні, щоб підготувати номер.

«Ідея цьогорічної сцени в тому, щоб артисти були максимально близько до людей. Це саме наш формат, тому що ми виступаємо на фестивалях і дуже любимо спілкуватись з публікою. Тому це те, що нам потрібно», - зазначив Тарас.

Переможці Нацвідбору відреагували й на критику з боку лідера гурту «Антитіла» - Тараса Тополі, який на своїй сторінці у Facebook заявив, що пісня «Соловей» не має нічого спільного з Україною, і що «це навіть не третьосортне укро-шароварне вариво, це – гірше», оскільки зображує нашу країну перед Європою немічною та знедоленою. Вокалістка Go_A Катерина Павленко, пояснила, що ніяких сенсів, які розгледів Тополя, вони у пісню не вкладали. «Ми просто писали класну пісню, і в будь-якому разі не хотіли принизити нашу культуру, чи спровокувати когось на негативні думки. Але дуже цікаво спостерігати, як у людей працює фантазія. Було б добре, якщо б вони направили свою фантазію не на хейт, а на створення чогось прекрасного».

Також Катерина зазначила, що гурт відстежує дописи про себе, і набагато більше про них пишуть хорошого. А особливо їх виступ сподобався іноземцям: «Їм подобається українська мова. Вони у захваті і пишуть, що українська мова прекрасна. Те, що на Євробаченні вперше прозвучить пісня українською мовою, мені здається, дуже велике досягнення. Взагалі, у нас була мрія, щоб на Євробаченні прозвучала пісня українською мовою. Ми її досягли. І якщо переможемо, то взагалі буде прекрасно. А про поразку ми взагалі не думаємо».

Тарас Шевченко, засновник Go_A, розповів, що чув про те, що перед фіналом Нацвідбору букмекери пророкували гурту передостаннє місце. Але учасники гурту не робили ставки на себе. Однак декому вдалося заробити на перемозі. «Наш друг бачив, що букмекери дають нам низькі шанси на перемогу, та все одно вирішив поставили на нас 250 гривень. В результаті, він виграв майже 19 тисяч гривень», - розповів Тарас.

А вокалістка гурту Катерина, додала, що їх винагородою після перемоги на Нацвідборі був сон: «Ми ніяк не святкували перемогу. Ми просто виспались, бо дуже втомились під час підготовки. А відсвяткувати ми ще встигнемо».

Сергій Коршунов