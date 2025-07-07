У широкий український прокат фільм виходить 28 серпня 2025 року.

Вийшов міжнародний трейлер фільму українського режисера та журналіста Associated Press Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", який розповідає історію звільнення села під Бахмутом.

"2000 метрів до Андріївки" - нова робота режисера, який став першим українським кінематографістом, що отримав премію "Оскар" за стрічку "20 днів в Маріуполі".

У фільмі йдеться про те, як крихітне село за десять кілометрів від Бахмута Андріївка стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише два кілометри лісосмуги. Але вона всіяна мінами й де-не-де тут окопався ворог. Бійці, які колись були звичайними цивільними, долають цей шлях, тяжко виборюючи кожен метр території, щоб повернути Україні її землі.

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Мстислав Чернов задокументував звільнення Андріївки разом із колегою, фотографом AP, ко-продюсером та оператором Алексом Бабенком. Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").

"2000 метрів до Андріївки" - трейлер

"2000 метрів до Андріївки" - що варто знати

Відомо, що світова прем’єра фільму відбулася на фестивалі "Санденс", де Мстислав Чернов отримав нагороду за Найкращу режисерську роботу у програмі World Cinema Documentary.

В Україні першими стрічку побачили глядачі Docudays UA, де фільм отримав три нагороди: головний приз "Docu/Світ", відзнаку "Rights Now!" та Приз глядачів.

Також днями Мстислав Чернов представив картину на одному з найпрестижніших європейських кінофорумів - Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

У широкий український прокат фільм виходить 28 серпня 2025 року.

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