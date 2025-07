У світовий прокат фільм вийде 7 листопада 2025 року.

Кінокомпанія Paramount Pictures показала перший трейлер науково-фантастичного бойовика "Людина, що біжить" (The Running Man), який є новою екранізацією однойменного роману Стівена Кінга (1982) після першої адаптації 1987 року з Арнольдом Шварценеггером.

Події фільму відбуваються в антиутопічній Америці 2025 року під час ігрового шоу "Людина, що біжить", за умовами якого людей переслідують вбивчі "мисливці" по всьому світу за винагороду. Головний герой – 28-річний Бен Річардс, який погоджується взяти участь у шоу заради допомоги своїй тяжкохворій доньці.

Головну роль у новій версії "Людини, що біжить" зіграв Гленом Пауелл ("Люблю тебе ненавидіти", "Топ Ган: Маверік", "Найманий уб'ютьця", "Смерчі").

Також у фільмі задіяні Кеті О'Брайан ("Кохання, брехня і кровопролиття", серіал "Мандалорець"), Джош Бролін (франшиза "Месники", "Старим тут не місце"), Карл Глусман ("Байкери", "Повстання штатів"), Лі Пейс (трилогія "Гоббіт", серіал "Фундація"), Колман Домінго ("Кендімен", "Сінг-Сінг", серіал "Ейфорія") та інші.

Зняв фільм британський режисер Едгар Райт ("Зомбі на ім'я Шон", "Скотт Пілігрим проти всіх", "Малюк на драйві", "Минулої ночі в Сохо").

У світовий прокат фільм вийде 7 листопада 2025 року.

Інші екранізації Стівена Кінга у 2025 році

Уже 13 липня на американському телеканалі MGM+ стартує хорор-серіал "Інститут" з Беном Барнсом.

Тим часом, 17 липня в український прокат вийде гіпнотична науково-фантастична драма "Життя Чака" з Томом Хіддлстоном, а 11 вересня – антиутопічний горор "Довга прогулянка" з Купером Гоффманом і Девідом Джонссоном.

Крім того, восени 2025 року на HBO Max відбудеться прем'єра хорор-серіалу "Воно: Ласкаво просимо в Деррі" (IT: Welcome to Derry), який стане приквелом фільмів "Воно" 2017 і 2019 років, заснованих на однойменному романі Кінга.

