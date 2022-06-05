Ці кінострічки не залишать вас байдужими.

Війна в Україні триває не четвертий місяць, а восьмий рік. З 2014 року східний регіон країни знаходиться під активними обстрілами з боку російських окупантів, а про захисників складають легенди. Виявилося, не тільки легенди, а ще й фільми знімають. Пропонуємо добірку з 5 фільмів про події на Донбасі, які точно не залишать вас байдужими.

Донбас

"Донбас" - військова трагікомедія українського режисера Сергія Лозниці. У ній показані аматорські кадри, записані в Луганській і Донецькій областях за час військових дій з 2014 року.

Кіборги

Потужний український художній фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва. В основу кінострічки ліг сюжет оборони Донецького аеропорту Прокоф'єва (ДАП) від російських загарбників. Про воїнів говорили: "Кіборги витримали - не витримав бетон".

Зима у вогні

До виробництва повнометражного фільму були залучені три країни - Україна, Великобританія, США.

Режисер Євген Афінеєвський показав у фільмі протести на Україні на Майдані Незалежності взимку 2013-2014 років, розгін мирних акцій "беркутівцями" і втечу екс-президента Віктора Януковича.

Земля блакитна, ніби апельсин

Документальний фільм 2020 року. В основі - історія багатодітної сім'ї, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де вже котрий рік не вщухають обстріли.

Позивний "Бандерас"

Військовий детектив режисера Зази Буадзе. Кінострічку вперше показали восени 2018 року. Автори сценарію Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов написали його на основі щоденників нацгвардійця Сергія Башкова з позивним "Індіанець" та розповіді воїнів АТО.

Нагадаємо, режисер Сотниченко зніме фільм про обстріли і звірства окупантів в Ірпені.

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