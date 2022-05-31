Сергій знімав своє життя протягом місяця.

Відомий український режисер Сергій Сотніченко протягом місяця знімав своє життя в Ірпені під час активних бойових дій. Там він проживав у тій частині міста, яка найбільше страждала від окупантів. Чоловік розумів, що, можливо, живим не залишиться, тому записав прощальне послання до сина. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Всі відзняті матеріали режисер планує використовувати для створення кінострічки.

Журналістам він провів екскурсію по своєму двору. Скрізь ями від снарядів, паркан посічений осколками, а сусідня багатоповерхівка стоїть обвуглена. Чоловік згадує - зателефонувати комусь можна було з 9-го поверху будівлі, адже тільки там ловив зв'язок. Не виїжджав з дому, бо не міг залишити свою 77-річну матір. Жінка довго не могла повірити, що в країні почалася справжня війна.

Сергій згадує - багато разів прощався з життям. Іноді під час обстрілів був упевнений, що це кінець.

"У мене на телефоні був 1% заряду. Я вмикаю навмання пісню Вакарчука "Холодно". А тут холод моторошний. Я трясусь і слухаю цю пісню. І мені вистачило зарядки на один куплет. Я так заревів", - згадує Сергій Сотніченко.

Зазначимо, Сотніченко прославився завдяки своїй роботі над серіалами та документальними фільмами. Серед них "Діти перемоги" і "Розщеплені на атоми".

Нагадаємо, фільм "Чому я живий" здобув перемогу в одній з номінацій на фестивалі в Каннах.

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