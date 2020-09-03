На що піти в кіно з 3 вересня: українська драма про події в «ЛНР», скандальні «Нові мутанти» та Кіану Рівз в незвичному амплуа

Новий кінопрокатний тиждень підготував українським глядачам одразу кілька свіжих прем’єр. Причому вони зовсім різні за жанрами – від пристрасної молодіжної драми «Після сварки» до нового супергеройського екшену «Нові мутанти». Крім того, на великому екрані покажуть одразу дві нові українські стрічки – «Забуті» та «Де ти, Адаме?». Також на глядачів чекає дуже незвичний образ Кіану Рівза. Що ж обрати, читайте в огляді УНІАН.

Забуті/ Забытые / The Forgotten (Україна, Швейцарія, 2019)

Світова прем'єра українсько-швейцарської драми «Забуті» відбулась в жовтні 2019 року на 35-му Варшавському кінофестивалі в межах конкурсу перших та других повнометражних робіт молодих режисерів, де фільм було відзначено Спеціальною згадкою журі. Однак українська прем'єра фільму відбулася лише в серпні 2020 року в позаконкурсній програмі 49-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

В центрі сюжету – тридцятирічна вчителька української мови Ніна, яка живе в окупованому проросійськими бойовиками Луганську й через заборону окупаційною владою української мови змушена проходити курси перекваліфікації з вчительки української мови на вчительку російської мови. Жінка не може поїхати з окупованого Луганська через свого чоловіка, яконо вона не може тут залишити.

Інший головний герой картини – сімнадцятирічний хлопець Андрій, який внаслідок війни залишився сиротою. Він щосили намагається зв'язатися з «зовнішнім світом» і нагадати оточуючим про себе.

Ніна та Андрій знаходять один одного, коли 1 вересня хлопець потрапляє до міліції через український прапор на шкільному даху. Ризикуючи власним життям, Ніна рятує Андрія, і між ними народжується дивна дружба, що часом нагадує кохання.

Одночасно чоловік Ніни, дрібний контрабандист Юрій, змушений терміново залишити окуповану Росією територію так званої «ЛНР» і переїхати до материкової України. Однак жінка вже не знає, чи хоче виїхати з російської окупації разом з чоловіком. Адже страх невідомості перед майбутнім та нові сильні почуття до сімнадцятирічного Андрія заплутують Ніну ще більше.

Режисером кінострічки стала українська режисерка Дар'я Онищенко, яка довгий час жила та працювала в Німеччині. На її рахунку кілька успішних короткометражних робіт, добре сприйнята критиками повнометражна стрічка «Істальгія», а також робота в театрі як в Україні, так і в Німеччині.

Головні ролі у «Забутих» виконали Марина Кошкіна («Кіборги», «Захар Беркут», «Віддана»), Данііл Камєнскій («Сторожова застава», «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке») та Василь Кухарський («Толока»).

Нові мутанти / Новые мутанты / The New Mutants (США, 2020)

Ще одна довгоочікувана кінопрем’єра 2020 року – супергеройський фільм кіностудії 20th Century Fox «Нові мутанти» про персонажів однойменного коміксу Marvel Comics. Цей фільм має стати останнім в кіносерії про «Людей Ікс», знятим поза межами кіновсесвіту Marvel. Після цього права на зйомку фільмів про знаменитих люди-мутантів перейдуть до Disney і таким чином «Люди Ікс» увіллються в кіновсесвіт Marvel, де їх гратимуть інші актори. Більш того, фанати Marvel, можливо, нарешті дочекаються об’єднання «Людей Ікс» та «Месників» в один сюжет, як це відбувалося в оригінальних коміксах. Крім того, Marvel отримає права на героїв «Фантастичної четвірки» та «Дедпула».

Але повернімося до «Нових мутантів». У центрі сюжету – п'ять нових мутантів, що знаходяться на секретному об'єкті проти своєї волі. Герої мають навчитися контролювати свої здібності та розібратися з гріхами свого минулого, а також відвоювати власну свободу. Автори фільму цього разу вирішили спробувати наділити супергеройський бойовик про мутантів елементами фільмів жахів.

Головні ролі у картині виконали юні та багатообіцяючі актори – Мейсі Вільямс («Гра престолів», «30 шалених бажань»), Аня Тейлор-Джой («Відьма», «Спліт», «Емма»), Чарлі Гітон («Дивні Дива»), Блу Гант («Первородні») та Генрі Зага («Тринадцять причин чому», «Вовченя»). Наставника групи зіграє Алісе Брага («Елізіум», «Королева півдня», «Загін самогубців 2»). А ось нікого з акторів, відомих глядачеві за попередніми стрічками про «Людей Ікс», у фільмі не анонсовано, хоча раніше ходили чутки, що в ньому, зокрема, може з’явитися Джеймс МакЕвой у ролі Професора Ікс.

Режисером «Нових мутантів» став Джон Бун, для якого це зовсім новий жанр. До цього він був відомий головним чином за романтичними фільмами та драмами, серед яких «Винні зірки» (2014) та «Застряг у коханні» (2012).

Ще до виходу фільму в кінопрокат можна було побачити чимало несхвальних відгуків про нього від кінокритиків. Цікаво, що передував цьому скандал – кінопрокатники відмовилися видавати критикам копії фільмів для віддаленого перегляду перед офіційним релізом, а представники ЗМІ не захотіли йти на покази в кінотеатри через небезпеку захворіти. Після цього оглядачі заявили про намір бойкотувати фільм. Збіг?

З іншого боку, навіть один з творців коміксів «Нові мутанти» Боб МакЛеод залишився незадоволений екранізацією від Джоша Буна. Зокрема, художнику не сподобалося, як творці обійшлися із зовнішністю героїв, позбавивши їх відмінних рис, якими вони були наділені в оригінальних коміксах. Найбільш його засмутило те, що одного з персонажів, який в коміксах був темношкірим, у фільмі зобразили зовсім іншим.

Так чи інакше, останні фільми про «Людей Ікс» – це завжди лотерея, коли навіть попри зірковий каст та чималий бюджет ми можемо отримати слабку за сюжетом картину, або ж навпаки – дійсно круте кіно. Приміром, «Логан» (2017) про завершення історії Росомахи у виконанні Х’ю Джекмена виявився неочікувано глибокою стрічкою, набогато більшою за звичайний супергеройський екшн. А ось остання картина про «Людей Ікс» – «Темний Фенікс» – навпаки стала розчаруванням. Єдине, що там радувало глядачів – неперевершені Джеймс МакЕвой та Майкл Фассбендер, які вчергове зіграли Професора Ікс та Магнето відповідно.

Білл і Тед / Билл и Тед снова в деле / Bill & Ted Face the Music (США, Канада, Італія, 2020)

Також цього четверга в український кінопрокат виходить музична комедія «Білл і Тед». В центрі сюжеті – двоє музикантів-невдах, які якось почули пророцтво, що їхній рок-н-рол врятує всесвіт від загибелі. Однак пройшло вже багато років, а ту саму пісню вони так і не написали. Тим часом власні життя чоловіків вже середнього віку теж не «свято» – їхні шлюби розвалюються, та ще й з дітьми-підлітками проблеми. Аж раптом з майбутнього прибуває прибулець і нагадує, що якщо Білл і Тед не видадуть свій хіт, то всесвіту буде загрожувати неймовірна небезпека.

Приятелі відправляються в нову подорож різними епохами в пошуках натхнення. Компанію їм складуть їхні дочки, кілька історичних особистостей і легендарних музикантів.

Насправді картина є третьою з однойменної франшизи, дві попередні частини якої вийшли ще в далеких 1989 та 1991 роках. При цьому вона зберегла двох виконавців головних ролей – Алекс Вінтер та, приготуйтеся, легендарний Кіану Рівз. Це зараз ми звикли бачити цього всезагального улюбленця здебільшого в драмах, бойовиках чи фантастиці, а на початку кар’єри в нього було також чимало комедійних робіт. Гарантуємо, такого Кіану ви давно вже не бачили.

Також у фільмі з’явилися Вільям Седлер («Втеча з Шоушенка», «Зелена миля», «Міцний горішок 2»), Самара Вівінг («Три білборди за межами Еббінга, Міссурі», «Гра в хованки», «Стволи Акімбо»), Бріджетт Ланді-Пейн («Скандал», «Зменшення»), а також американський репер Кід Каді в ролі самого себе.

Фільм дійсно заслуговує на увагу, і про це свідчать численні позитивні відгуки кінокритиків, а також доволі великі касові збори, наскільки це можливо в нинішніх умовах. Критики відзначають, що попри те, що між другим та третім фільмами про Білла та Теда пройшло майже 20 років, нова картина зуміла зберегти шарм попередніх робіт і таке довге очікування було того варте. Втім, слід також розуміти, що це доволі специфічна комедія, яка може бути не всім зрозуміла. Тож якщо ви налаштовані на легку типову американському комедію з пласкими жартами, можливо, цей фільм вам і не сподобається.

Після сварки / После. Глава 2/ After We Collided (США, 2020)

Такаж 3 вересня в український кінопрокат виходить продовження мелодраматичної історії про бурхливе кохання двох так несхожих один на одного молодих людей – зразкової Тесси та бунтівного Хардіна. Півтора роки тому стрічка «Після» (2019) за бестселером американської письменниці Анни Тодд викликала чималий ажіотаж – якщо критики оцінили її негативно, то глядачі були в захваті. Картина мала приблизно такий самий ефект, як трилогія «50 відтінків сірого», яка, до речі, й надихнула Тодд на написання своєї книги.

Попри несхвальні відгуки критиків, на радість численним фанатам було вирішено зняти продовження історії під назвою «Після сварки», але вже з новим режисером – автором культових «Жорстоких ігор» (1997) Роджером Камблом.

Втім, головні герої залишилися незмінними – Тесса у виконанні Джозефін Ленгфорд («Після», «Бійся своїх бажань») та Хардін, якого зіграв Хіро Файнс-Тіффін («Після», «Гаррі Поттер та напівкровний принц»). Також до акторського складу додались нові імена – Ділан Спроус («Ханна Монтана», «Грейс у вогні»), Чарлі Вебер («Баффі — винищувачка вампірів», «Як уникнути покарання за вбивство») та Кендіс Кінг («Щоденники вампіра», «Первородні»).

Сюжет фільму не розкривається, але як можна зрозуміти з трейлера, відносини у закоханих складаються доволі турбулентно. Тесса дає ще один шанс Хардіну, після того як наприкінці попередньої частини з’ясувала, що хлопець познайомився з нею лише через парі з друзями. Тепер йому слід довести, що його почуття справжні.

Тим часом дівчина їде в інше місто, влаштовується на роботу і намагається жити самостійним життям. Тут у Тесси швидко з’являються нові друзі та нові прихильники, що не дає спокою ревнивому Хардіну.

Де ти, Адаме? / Где ты, Адам? / Were are you, Adam? (Україна, Греція, 2019)

Ще один український фільм, який виходить 3 вересня в кінопрокат, – також копродукція. Документальна стрічка «Де ти, Адаме?» занурює глядача у життя братії одного з древніх монастирів Святої Гори Афон. Віддалене від мирської суєти та цивілізації, усамітнене чернече життя вражає насиченістю, адже воно сповнене виняткових реальних персонажів. Глядачі прилучаються до абсолютно безпрецедентного способу життя чернечої громади, який виник тисячі років тому і збережений дотепер.

Фільм «Де ти, Адаме» був показаний публіці ще минулого року в рамках XVII міжнародного фестивалю православного кіно «Покров» (так, виявляється, і таке є). Ті, хто вже подивився картину, особливо відзначають «картинку» у фільмі, де дуже вдало показана неймовірна краса півострову Афон на тлі реального життя монахів. Воно й не дивно, адже автор фільму Олександр Запорощенко, для якого це дебютна режисерська робота, до цього відзначився операторською роботою.

Що ще подивитися в кіно з 3 вересня

Також в українських кінотеатрах продовжується показ фільмів, що вийшли у попередні тижні. Зокрема, якщо ви досі не встигли подивитися фантастичний екшн «Тенет» (2020) Крістофера Нолана, у вас ще є час надолужити. Хоча б для того, щоб було що обговорити з друзями чи колегами. Повірте, про цей фільм не говорить лише лінивий. Крім того, в ньому неперевершена зйомка, динамічний сюжет та чудовий акторський склад.

Крім того, триває показ біографічної стрічки «Джуді» (2019) про легенду світової музики та кінематографу Джуді Гарленд з Рене Зеллвеґер у головній ролі, за яку актриса, до речі, отримала свій другий «Оскар».

Також глядачам пропонують подивитися комедійний бойовик «Кілер-псих» (2019), романтичну комедію «Зависнути у Палм-Спрінгз» (2020), українську історичну драму «Толока» (2020), українську дорожню комедію «Східняк» (2019), шпигунський трилер «Агент Єва» (2020) та інші.

В окремих українських кінотеатрах відбудуться покази тематичних добірок короткометражок – «Програма 18+» та «Межі майбутнього». У першій добірці зібрані невеличкі фільми з різних країн світу, що зачіпають інтимну сторону людського життя. Покази мають вікове обмеження 18 років.

У другій добірці зібрані 7 кращих короткометражних фільмів, які допоможуть глядачам розширити межі своїх фантазій на тему можливого майбутнього людства. Покази мають вікове обмеження 16 років.

Марина Григоренко