Сара Рамірез прекрасно знає, як фанати серіалу ненавидять її персонажа.

Актриса Сара Рамірез, яка зіграла небінарну персону Че Діаз в серіалі "І просто так", відповіла на критику фанатів. Багато глядачів зізналися, що вважають цю людину найбільш ненависним героєм всього продовження "Сексу у великому місті".

Своєю відповіддю на критику Рамірез поділилася в інтерв'ю The New York Times.

За словами Рамірез, вона прекрасно знає про ненависть людей до персонажа, якого вона зіграла. Актриса отримує чимало хейта від фанатів в соціальних мережах. Однак вона вважає, що їй важливіше берегти своє психічне здоров'я, ніж звертати увагу на критику.

"Ми створили персонажа, який є людською істотою, недосконалою, складною, яка тут не для того, щоб подобатися, не для чийогось схвалення", - вказала Рамірез.

Актриса зізналася, що вона вітає ту пристрасть, з якою глядачі обговорюють її персонажа. За словами Рамірез, у Че Діаз є своя аудиторія, якій подобається ця персона.

Зірка "Анатомії пристрасті", яка постала в серіалі "І просто так" в новому амплуа, навіть пофантазувала про те, як би відповів її персонаж. На думку Рамірез, у Че Діаз була б дотепна і смішна реакція на всі обурення.

"У Че було б що-небудь дуже дотепне, дурне і смішне для спростування. Щось, що в кінцевому підсумку нагадує всім, що вони люди, щось з крапелькою самознищення... І, можливо, просто невелике нагадування про те, що ніхто не ідеальний", - додала Рамірез.

Нагадавши, фінал серіалу "і просто так" змусив ридати багатьох глядачів.

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