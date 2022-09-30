Будь-які деталі про сюжет поки невідомі, проте постери виглядають інтригуюче.

11-й сезон популярного горрор-серіалу у форматі антології "Американська історія жахів" (American Horror Story) буде називатися "Нью-Йорк Сіті" (New York City).

Прем'єра нового сезону відбудеться на Hulu 19 жовтня 2022 року, коли стануть доступні відразу два епізоди. Всього сезон складатиметься з 10 епізодів, які виходитимуть по два один раз на тиждень.

Будь-які деталі про сюжет поки невідомі, проте постери виглядають інтригуюче.

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Також стало відомо, що ролі в новому сезоні серіалу від Райана Мерфі та Бреда Фелчака виконають Біллі Лурд, Закарі Квінто, Леслі Гроссман, Деніс О'Хара, Сандра Бернхард, Айзек Коул Пауелл та інші, що також з'являлися в інших сезонах. Буде і кілька нових імен, серед яких – Джо Мантелло, Петті Люпон, Чарлі Карвер і Рассел Тові.

Американська історія жахів: що відомо про серіал

Серіал-антолоія в жанрі жахів "Американська історія жахів" (American Horror Story) був створений Райаном Мерфі та Бредом Фелчаком. Перший сезон під назвою "Будинок-вбивця" вийшов в 2011 році. Згодом вийшли ще дев'ять сезонів: "Психлікарня", "Шабаш", "Фрік-шоу", "Готель", "Роанок", "Культ", "Апокаліпсис", "1984" і "Подвійний сеанс", що складається з двох частин – "Червоний приплив" і "Долина Смерті". 11 сезон під назвою "Нью-Йорк" вийде восени 2022 року.

Кожен сезон розповідає абсолютно нову історію, за рідкісним винятком, не пов'язану з попередніми сезонами. Деякі сюжетні елементи кожного сезону в загальних рисах натхненні реальними подіями.

Об'єднують сезони лише деякі актори, задіяні в головних ролях. Частіше за інших в різних сезонах з'являлися Еван Пітерс і Сара Полсон. Також в серіалі регулярно були задіяні Джессіка Ленг, Біллі Лурд, Закарі Квінто, Леслі Гроссман, Деніс О'Хара, Лілі Рейб, Таїсса Фарміга, Френсіс Конрой, Емма Робертс, Кеті Бейтс, Анджела Бассетт, Леді Гага, Фін Віттрок та інші.

З іншими серіальними новинками жовтня 2022 року ви можете ознайомитися в нашому окремому матеріалі.

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