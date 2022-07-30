30 липня відомий актор святкує день народження.

Сьогодні, 30 липня, американський актор, культурист, політик і 38-й губернатор Каліфорнії святкує 75-й день народження. На честь цього УНІАН згадує топ-5 кращих фільмів з його участю, які точно варто подивитися.

Конан-варвар (1982)

Американський фільм у жанрі фентезі. У центрі сюжету – кіммерієць Конан, персонаж вістей Роберта І. Говарда. Дія розгортається у вигаданій доісторичній епосі - Хайборійській ері. Войовничий загін, очолюваний злим чарівником Тулса Думом, нападає на село Конана і знищує його. Дітей звідти беруть у рабство. Через кілька років Конан дорослішає і сильнішає, вивчає бойове мистецтво. Незабаром господар відпускає його на волю. Тепер Конан намагається помститися верховному жерцю культу Змії Тулса Думу за смерть батьків.

Хижак (1987)

Від космічного корабля, що пролітає повз Землю, відокремлюється капсула і летить до поверхні планети. Загін найманців під командуванням колишнього майора американської армії Алана "Датча" Шеффера прямує на військову базу, де дізнається про падіння над джунглями вертольота, на борту якого були партизани та латиноамериканський міністр. Група найманців вирушає до джунглів Центральної Америки, щоб урятувати союзників, які потрапили до повстанців. По дорозі вони знаходять підвішені та випотрошені тіла людей.

Згадати все (1990)

Даг Куейд - звичайний робочий хлопець, який ловить себе на думці про те, що його життя нудне і одноманітне.

Щоб якось її змінити, він знаходить компанію, яка надає досить нетипові послуги: за певну плату посилає в його мозок імпульси, що створюють повну ілюзію того, що він - інша людина, що живе іншим, більш цікавим життям.

Останній кіногерой (1993)

Гланний герой Денні Мадіган - шанувальник кіношного поліцейського Джека Слейтера. Денні постійно переглядає фільми з його участю в кінотеатрі. Його друг, кіномеханік нік одного разу кличе Денні подивитися попередній показ нової частини "Джек Слейтер IV".

Правдива брехня (1994)

Гаррі Таскер - зразковий сім'янин. Скромний і розсіяний продавець комп'ютерів, який вдень і вночі працює над тим, щоб забезпечити свою сім'ю. Ось тільки він веде подвійне життя, і мало хто знає, що він ще й таємний урядовий агент, який виконує вкрай небезпечні завдання.

Нагадаємо, Арнольд Шварцнеггер постав в образі Зевса і заінтригував фанів.

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