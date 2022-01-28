Актор анонсував прем'єру нового проекту, але деталей не розкрив.

74-річний голлівудський актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер спантеличив фанатів новим постером, на якому постав в образі верховного бога Олімпу Зевса.

Відповідна публікація з'явилася у його Twitter-акаунті.

Очевидно, цим постером Арні натякнув на прем’єру проекту за його участю.

"Очікується у лютому 2022", – йдеться у публікації до постера.

Більше жодних подробиць Шварценеггер не розкрив.

На постері Арнольд позує із сивим волоссям та бородою, золотими нагрудними обладунками та браслетами на руках. З його зап'ясть виходять блискавки, які обвивають надпис "Зевс".

Як повідомляв УНІАН, раніше голлівудський актор Арнольд Шварценеггер потрапив у серйозну аварію. Внаслідок зіткнення його позашляховик перекинувся на інший автомобіль.

Шварценеггер їхав на Yukon, коли зіштовхнувся з червоним Prius близько 17:00 за тихоокеанським часом. ДТП сталась неподалік дому зірки.

Внаслідок аварії позашляховик актора виїхав на дах легковика, а потім врізався у Porsche.

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