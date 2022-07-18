Трагедія, яка лягла в основу сюжету, сталася 17 липня 2014 року.

Територія документального кінематографа Babylon'13 оприлюднила трейлер фільму "Залізні метелики". Сюжет заснований на подіях 2014 року, коли в небі над Донбасом росіяни збили пасажирський літак. Тоді загинули 298 цивільних.

Трейлер з'явився на YouTube "#BABYLON '13".

"Залізні метелики" ретельно складає картину збиття малайзійського літака МН17 і особливу увагу приділяє російській пропагандистській машині, що постійно змінювала риторику катастрофи. При цьому фільм органічно об'єднує в собі архівні кадри, вирізки зі справ і фрагментів телеефірів, інтерв'ю, документальні спостереження, елементи перформансу і анімацію", - кажуть творці.

Світова прем'єра фільму планується взимку 2023 року. Режисер - Роман Любий.

Зазначимо, слідство у справі про знищення MH-17 триває понад 8 років. Росія не визнає своєї провини в цьому, хоча суду надані прямі факти того, що саме російські військові винні в смерті майже трьохсот цивільних.

Нагадаємо, в Ірпені почалися зйомки трисерійного фільму про звірства окупантів у місті.

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