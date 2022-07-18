У фільмі розкажуть також і про візити закордонних делегацій, які відвідують руїни міст Київщини.

Сьогодні в Ірпені розпочали зйомку фільму про повномасштабне вторгнення росії в Україну.

"Стрічка складатиметься з трьох частин і матиме промовисту назву "ZЛО", - повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулєба.

Зокрема, він розповів про візити закордонних делегацій, які відвідують руїни міст Київщини, починаючи з квітня цього року, одразу після деокупації області.

"Зараз Київщина звільнена від рашистів, проте Україна продовжує бій з окупантами. Вірю, що ми переможемо. Усе буде Україна!", - підкреслив Кулєба.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після відвідування зруйнованого російськими військами міста Ірпінь заявив, що Україна має бути здатною перемогти у війні.

16 червня, Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс відвідали Ірпінь. Вони оглянули зруйноване місто й ознайомилися з планами його відбудови.

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