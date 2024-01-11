Режисером фільму виступила Сем Тейлор-Джонсон, яка до цього зняла байопік "Стати Джоном Ленноном" і першу частину трилогії "П'ятдесят відтінків сірого" (2015).

Кінокомпанія StudioCanal представила перший трейлер біографічного фільму "Повертаючись до нормального життя" (Back to Black) про життя Емі Вайнгауз, яку критики називають однією з провідних британських виконавиць 2000-х років.

Як повідомляється, фільм заглибиться в життя і кар'єру Вайнгауз, починаючи з її перших днів на початку 2000-х років як джазової музикантки в Північному Лондоні та закінчуючи її сходженням до слави як співачки, що отримала "Греммі" з такими хітами, як "Rehab" і "Back to Black".

Образ Емі Вайнгауз у фільмі втілила 27-річна англійська актриса Маріса Абела, яка до цього зіграла невелику роль в кінохіті "Барбі" 2023 року і засвітилася в британських серіалах "Кобра" і "індустрія". Роль колишнього чоловіка співачки Блейка Філдера-Сівіла, який надихнув її на написання найвідоміших хітів і попутно підсадив на наркотики, дісталася британському акторові Джеку О'Коннеллу ("Нескорений", "Північні води", "Феррарі").

Роль батька співачки Мітчелла Вайнгауза виконав Едді Марсан ("Шерлок Голмс", "Джентльмени", "Бруд"), її мати Дженіс зіграла Джульєт Коуен (серіали "Це життя", "Молокососи"), а бабусю Синтію – Леслі Менвілл (серіал "Корона", фільм "Місіс Гарріс їде в Париж").

Режисером фільму виступила Сем Тейлор-Джонсон, яка до цього зняла ще один байопік "Стати Джоном Ленноном" (2009), а також першу частину трилогії "П'ятдесят відтінків сірого" (2015). Сценарій до фільму написав Метт Грінхолг, який до цього також виступив сценаристом байопіку "Контроль" про життя фронтмена культової британської рок-групи Joy Division Іена Кертіса.

Прем'єра фільму в Британії запланована на 12 квітня 2024 року, в США – на 10 травня.

Емі Вайнгауз – біографія

Емі Джейд Вайнгауз народилася 14 вересня 1983 року в передмісті Лондона в єврейській родині. Її сім'я завжди була занурена в музичне життя, особливо джаз, а тому бажання співати у Емі прокинулося ще в дитинстві. Свій перший гурт вона зібрала в десятирічному віці, а в 14 років Емі написала свої перші пісні. У 1999 році, коли Емі було 16 років, у неї з'явився перший менеджер. У своїй творчості вона змішувала R&B, соул і джаз.

Перший альбом Вайнгауз під назвою "Frank" вийшов в 2003 році, в цілому отримавши позитивні відгуки від музичних критиків і принісши Емі кілька нагород. Однак по-справжньому проривним для неї став 2006 рік, коли вийшов її другий і останній студійний альбом "Back to Black". Більшість музичних критиків позитивно відгукнулися про нього, оцінивши талант автора в піснях, написаних Вайнгауз під впливом класичного соулу і спродюсованих Саламом Ремі та Марком Ронсоном. На 50-й церемонії "Греммі" Вайнгауз отримала п'ять нагород в категоріях "Найкращий поп-альбом", "Найкращий новий виконавець" та "Пісня року", "Запис року" і "Найкраще жіноче виконання поп-пісні" за хіт "Rehab".

Крім своєї творчості Уайнхаус запам'яталася і скандалами в особистому житті, в першу чергу пов'язаними з її шлюбом з Блейком Філдером-Сівіллом і важкими наркотиками, які пара вживала відкрито. На цьому грунті у неї почалися серйозні проблеми зі здоров'ям – в 2008 році Вайнгауз потрапила в лікарню, де у неї була діагностована емфізема легенів.

Фатальним для Емі став 2011 рік. У червні вона мала вирушити в турне, проте воно було скасовано вже після першого концерту, який зірвала сама Вайнгауз, вийшовши на сцену абсолютно п'яною. 23 липня 2011 року 27-річну Вайнгауз знайшли мертвою на ліжку в її квартирі в Лондоні. У січні 2013 року стало відомо, що причиною її смерті було алкогольне отруєння.

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