Сотні тисяч кіноманів по всьому світу відмовилися вибирати між двома абсолютно різними авторськими блокбастерами, відвідавши сеанси "Барбі" і "Оппенгеймера" в один і той же день.

Фільми "Барбі" і "Оппенгеймер", випущені в прокат одночасно 20 липня 2023 року, зібрали за перший уїк-енд в кінотеатрах більше касових зборів, ніж очікувалося, і встановили відразу кілька рекордів.

Як пише Variety, за перші вихідні в прокаті у всьому світі неонова феміністично-романтична комедія Грети Гервіг "Барбі" з Марго Роббі та Райаном Гослінгом зібрала вражаючі 300 мільйонів доларів, а історична драма Крістофера Нолана "Оппенгеймер" з Кілліаном Мерфі про "батька атомної бомби" – не менш вражаючі 174 мільйони доларів.

При цьому в "домашньому" американському прокаті "Барбі" заробила 155 мільйонів доларів (що в два рази перевищує попередній прогноз студії в 75 мільйонів доларів), ставши найуспішнішим дебютом 2023 року, тоді як "Оппенгеймер" з рейтингом R отримав 80,5 мільйонів доларів (проти очікуваних 50 мільйонів доларів).

Відео дня

Примітно, що всупереч прогнозам, сотні тисяч кіноманів по всьому світу відмовилися вибирати між двома абсолютно різними авторськими блокбастерами, відвідавши сеанси "Барбі" і "Оппенгеймера" в один і той же день, перетворивши битву за касові збори в командний успіх.

"Барбі" і "Оппенгеймер" доповнюють один одного в прокаті, а не віднімають один у одного аудиторію", – констатував керівник консалтингової компанії Franchise Entertainment Research Девід А. Гросс.

Видання зазначає, що культурний феномер "Барбінгеймер" (або ж "Барбенгеймер" чи "Барбенхаймер") приніс кіноринку найбільші сумарні касові збори з початку пандемії коронавірусу, а також став четвертим найуспішнішим вікендом в історії. При цьому трійку кращих уїк-ендів всіх часів очолюють сиквели великих франшиз ("Месники: Завершення", "Месники: Війна нескінченності" і "Зоряні війни: Пробудження сили"), тоді як "Барбі" і "Оппенгеймер" – це єдині серед них фільми, що вийшли незалежно від вже розкручених франшиз.

"Студії представили глядачам дві унікальні, розумні та оригінальні історії, призначені для великого екрану. Люди розуміли, що відбувається щось особливе, і хотіли бути частиною цього", – пояснив такий ажіотаж президент Національної асоціації власників кінотеатрів США Майкл О'лірі.

Серед своїх численних рекордів "Барбі" відзначилася найуспішнішим стартом для фільму, знятого жінкою. Раніше титул мав "Капітан Марвел", який спільно знімали Анна Боден та Райан Флек, з 153 мільйонами доларів у 2019 році. При цьому" Чудо-жінка " Петті Дженкінс зі стартовими 103 мільйонами доларів в 2017 році стала рекордсменом серед фільмів, знятих виключно жінкою.

Експерти відзначають, що багато в чому успіх "Барбі" (крім шикарного акторського складу і яскравої картинки) пов'язаний з вражаючою маркетинговою кампанією, розгорнутою кіностудія Warner Bros. В останні кілька тижнів присутність "Барбі" просто неможливо було не помітити – вона навіть в Гугл прорвалася, не кажучи вже про численну рекламу всюди, меми і, звісно ж, одержимість рожевим в магазинах одягу.

Разом з тим, у випадку з "Оппенгеймером" спрацювало ім'я режисера – як ніяк, Крістофер Нолан вважається одним з найвпливовіших кінодіячів сучасності. Крім цього, високим касовим сприяла прихильність режисера формату IMAX – на такі кінозали класу преміум припало 35 мільйонів доларів світових продажів квитків.

Оскільки "Барбенхаймер" відтягнув на себе більшу частину глядачів в цей уїк-енд, іншим фільмам довелося не солодко. Як і побоювався Том Круз, ці фільми витіснили його блокбастер "Місія нездійсненна. Розплата, Частина перша", який у другий уїк-енд прокату відзначився падінням переглядів на 64% і "скромними" зборами в 19,5 мільйонів доларів. Всього за два тижні прокату фільм заробив 118,7 мільйонів доларів у Північній Америці та 370 мільйонів доларів у всьому світі.

Вас також можуть зацікавити новини: